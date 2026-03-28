트럼프 "다음은 쿠바"…이란 이어 무력행사 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 대(對)이란 전쟁과 관련, "우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 이날 미 플로리다주 마이애미에서 열린 '미래 투자 이니셔티브 정상회의' 연설에서 "그들은 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 갈구하고 있다"며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이란이 처음엔 협상 사실을 부인했지만, 유조선 10척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 강조했다.



그는 "결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했으며, 자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다"며 "그리고 그들은 '2척을 추가하겠다고 말했고, 총 10척이 됐다. 그러자 사람들은 우리가 실제 협상 중이라는 것을 깨달았다"고 했다.



트럼프 대통령은 또한 이란을 향해 "그들은 해협을 개방해야 한다"고 거듭 압박했다.



그는 이날 호르무즈 해협을 '트럼프 해협'으로 언급했다가 "내 말은 호르무즈 해협"이라고 곧바로 정정했다.



다만, 이를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 "이 해협의 명칭을 자신의 이름을 딴 것으로 바꾸는 것과 관련해 농담한 것으로 보인다"고 짚었다.



트럼프 대통령은 이날 연설에서도 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐다고 강조했으며, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다.



그는 전쟁 개시 첫날 폭사시킨 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 자리를 이어받은 차남 모즈타바에 대해서도 "누구도 그에게서 소식을 듣지 못했기 때문에 죽었거나 상태가 매우 안 좋은 상태"라고 말했다.



트럼프 대통령은 또 이란과의 전쟁이 "아직 끝나지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "아직 3천554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 매우 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 시점이 올 것"이라고 했다.



트럼프 대통령은 이란이 봉쇄해 국가 유가 급등의 원인이 되고 있는 호르무즈 해협에의 군함 파견을 사실상 거부한 유럽의 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들을 향한 불만과 비판도 거듭 내놓았다.



그는 "나토가 우리를 도와주지 않은 것은 엄청난 실수였다고 생각한다"며 "우리가 매년 수천억 달러를 나토에 지출하고 있기 때문에 미국은 큰 돈을 벌게 될 것이다. 우리는 항상 그들을 위해 곁에 있었을테지만 지금은 그들의 행동에 비춰 우리는 그럴 필요가 없을 것 같다"고 말했다.



트럼프 대통령의 이런 언급은 나토의 집단 방어를 위해 지출하는 미국의 기여금을 줄이겠다는 뜻으로도 받아들여진다.



트럼프 대통령은 이날 이란과의 전쟁을 "군사 분쟁"(military conflict)과 "군사 작전"(military operation)으로 규정한 뒤 "전쟁이라면 (의회의) 승인을 받아야 하지만, 군사작전이라면 필요 없다"고 말했다.



트럼프 대통령은 강성 지지층인 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 일각에서 전쟁 반대 목소리가 터져 나오면서 분열 양상을 보이는 것에 대해선 "나는 그렇게 생각하지 않는다"고 말했다.



그러면서 "그 이유를 아는가? 마가는 승리를 원하기 때문인 것이 첫째다. 둘째, 그들은 우리나라가 보호받길 원한다. 적대적이고 미친 다른 나라가 핵무기를 갖는 걸 원하지 않는다. 셋째, 그들은 이스라엘이든 사우디아라비아든 카타르든 아랍에미리트든, 어떤 동맹국이든 보호해주길 원한다"고 설명했다.



트럼프 대통령은 특히 자신이 미국의 군사력을 위대하게 만들었다고 강조한 뒤 "나는 '이걸 쓸 일은 절대 없을 것'이라고 말했다. 하지만 가끔은 써야 할 때도 있다. 그리고 어쨌거나 쿠바가 다음"이라고 밝혔다.



이는 베네수엘라와 이란에 이어 쿠바에 대해서도 군사력을 동원한 무력행사를 단행할 수 있다는 취지로 해석된다.



다만, 트럼프 대통령의 이날 언급은 쿠바에 대해 미국 요구를 수용하라는 강력한 압박용 수사일 가능성도 있어 보인다. 현재 마코 루비오 미 국무장관이 쿠바 정부와 협상을 진행 중인 것으로 알려진 가운데, 미국은 미겔 디아스카넬 대통령의 퇴진을 요구하고 있다는 보도가 나왔고, 쿠바 정부가 미측 요구를 공식적으로 거부한 상황이다.



이날 행사는 사우디아라비아 국부펀드가 주최한 것으로 트럼프 대통령은 지난해에 이어 2년 연속으로 참석했다.



트럼프 대통령은 연설 뒤 '지금 세계는 미국의 어느 분야에 투자해야 하나'라는 질의에 인공지능(AI) 분야를 꼽았으며, 자신의 대통령으로서의 유산이 뭐가 됐으면 좋겠냐는 질문에 "'위대한 피스메이커'로 만들어졌으면 좋겠다"고 답했다.

<연합>

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