중국 선박도 막은 이란…“호르무즈해협 닫혀 있다” 경고

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 27일(현지시간) 이스라엘과 미국의 동맹국 항구를 오가는 모든 선박은 호르무즈해협을 통과할 수 없다고 경고했다.

사우스차이나모닝포스트 등 외신에 따르면 IRGC는 이날 오전 성명에서 “오늘 아침 부패한 미국 대통령이 ‘호르무즈 해협이 열렸다’고 거짓말했다”며 “그 이후 각각 다른 선적의 컨테이너선 3척이 (이란의) 허가를 받고 지정된 해로를 향해 운항했으나 혁명수비대 해군의 경고에 회항했다”고 세파뉴스 인터뷰에서 밝혔다.

호르무즈 해협 인근 걸프 해역의 화물선 모습. 로이터연합뉴스

IRGC는 걸프해역(페르시아만)에서 호르무즈 해협을 향해 동쪽으로 접근하다가 돌아가는 배 3척의 항로를 표시한 이미지를 함께 올렸다.

이들 3척 중 아크틱오션호와 인디언오션호는 홍콩 선적으로 중국 국영해운사 코스코가 용선하는 컨테이너선이며, 최근 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 항구에서 기항했다. 나머지 1척은 마셜제도 선적의 벌크선 로터스라이징호로, 중국 자본 회사가 용선사로 알려졌다.

이들 3척은 선박자동식별장치(AIS)에 ‘중국 선주와 선원’이라는 신호를 띄웠음에도 호르무즈 해협 통항이 거부됐다.

혁명수비대는 “호르무즈 해협은 닫혀있고 이를 지나려고 하면 가혹한 대응을 마주하게 될 것”이라고 재차 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란과 협상하고 있다며 “이란이 신의의 표시로 유조선 10척을 통과시켰다. 합의가 성사되면 호르무즈해협은 완전히 개방될 것”이라고 말했다.

IRGC는 최근 사전 승인된 선박만 호르무즈해협을 통과하도록 해왔는데, 이날 사전 승인을 받은 중국 선박의 통항을 왜 막았는지는 알려지지 않았다.

해운 전문 데이터 업체 로이드 리스트 인텔리전스에 따르면 호르무즈 해협을 지나는 극소수의 선박은 현재 이란 IRGC가 직접 통제하며 호위 서비스를 제공하는 특정 항로만을 이용하고 있다.

지난 13일 이후 총 26척의 선박이 이같이 이란이 사전 승인한 경로를 이용한 것으로 파악됐다. 15일 이후 기존의 일반적인 항로를 이용한 기록은 전무한 것으로 전해졌다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 최근 조현 외교장관과 통화에서 “비적대적 선박은 이란 당국과 조율해 통항할 수 있다”고 거듭 강조한 바 있다.

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