반도체 공정 필수품 헬륨마저… 중동전쟁 장기화 땐 공급 차질

중동 전쟁 여파로 헬륨 공급에 차질이 발생하면서 반도체 산업까지 영향을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히 카타르산 의존도가 높은 한국 기업들이 상대적으로 더 큰 타격을 받을 수 있다는 분석이다.

뉴욕타임스(NYT)와 더힐 등은 26일(현지시간) 따르면 최근 전쟁 여파로 반도체 공정 핵심 소재인 헬륨 수급에 불확실성이 확대되고 있다고 보도했다. 헬륨은 웨이퍼 냉각과 온도 제어에 필수적인 기체로, 공급 차질이 발생할 경우 생산 공정 전반에 영향을 미칠 수 있다.

카타르에너지 LNG 가스생산시설. 로이터연합뉴스

이번 공급 불안은 이란의 공격으로 카타르 라스라판 산업단지 가동이 중단된 데서 비롯됐다. 이 단지는 액화천연가스(LNG) 생산 과정에서 헬륨을 추출하는 핵심 시설로, 카타르는 미국과 함께 세계 최대 헬륨 수출국이다. 해당 설비는 전 세계 공급량의 약 3분의 1에 해당하는 월 520만㎥ 규모를 생산해왔다.

로이터는 이번 사태로 카타르 헬륨 수출이 약 14% 감소할 것으로 전망했다.

전문가들은 단기적인 영향은 제한적일 것으로 보면서도, 사태가 장기화할 경우 비용 상승과 공급 불안이 현실화할 수 있다고 지적한다. 조지타운대학교 안보·신기술센터의 해너 도먼 선임 연구원은 “헬륨은 반도체 제조에 필수적인 원료로, 한국과 대만 기업들이 핵심 수요자”라며 “고순도 기준과 까다로운 인증 절차로 인해 단기간에 대체 공급선을 확보하기는 쉽지 않다”고 설명했다.

공급망 기업 서큘러 테크놀로지의 브래드 가스트워스 역시 “단기적으로는 재고와 장기 계약으로 충격을 흡수할 수 있다”면서도 “생산 차질이 수주 이상 이어질 경우 운영 부담과 비용 압박이 불가피하다”고 말했다.

헬륨은 저장과 운송이 까다로운 자원으로, 업계에서는 통상 한 달 반가량의 재고만 비축하는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 공급 차질이 길어질수록 대응 여력은 빠르게 줄어들 수 있다.

특히 한국은 카타르 의존도가 높아 더 취약한 구조다. 국제 신용평가사 피치에 따르면 지난해 한국 헬륨 수입의 약 3분의 2가 카타르산이었다.

NYT는 “헬륨 공급이 막힐 경우 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들이 생산에 어려움을 겪을 수 있다”며 “한국 기업들이 특히 위험에 노출돼 있다”고 지적했다. TSMC는 “현재로서는 중대한 영향은 예상되지 않는다”고 밝혔으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 관련 질의에 답하지 않았다고 NYT는 전했다.

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