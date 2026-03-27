머스크, 스페이스X IPO서 개인에 최대 30% 배정…기존 관행 3배

일론 머스크가 오는 6월로 예상되는 스페이스X 기업공개(IPO)에서 개인투자자 배정 비중을 대폭 늘리고 일부 투자자에게만 매각 제한을 차등 적용하는 등 기존 관행을 벗어난 방식을 추진하는 것으로 전해졌다.

로이터는 26일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 머스크가 개인투자자에 대한 주식 배분 비중을 최대 30%까지 높이는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 통상 개인투자자 배정 비율이 5~10% 수준에 그치는 점을 감안하면 이례적인 수준이다.

일론 머스크가 오는 6월로 예상되는 스페이스X 기업공개(IPO)에서 개인투자자 배정 비중을 대폭 늘리고 일부 투자자에게만 매각 제한을 차등 적용하는 등 기존 관행을 벗어난 방식을 추진하는 것으로 전해졌다. AFP연합뉴스

한 소식통은 머스크가 개인투자자들의 ‘충성도’를 활용해 상장 이후 주가를 안정시키려는 의도라고 전했다.

이 같은 계획은 스페이스X 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨을 통해 월가에 전달된 것으로 알려졌다. 머스크는 미국 내 개인투자자 배분을 맡을 기관으로 뱅크오브아메리카를 직접 선정한 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 ‘충성도’ 원칙이 이번에도 유지될 가능성이 높다며, 머스크의 다른 기업에 투자한 이들에게 우선권을 부여하는 방안이 검토되고 있다고 보도했다. 여기에는 테슬라 주주와 2022년 트위터 인수에 참여한 투자자들이 포함된다.

머스크는 2024년 11월 테슬라 주주총회에서 테슬라 주주들이 스페이스X에 투자할 수 있는 방안을 모색하고 싶다고 밝힌 바 있다. 실제로 테슬라의 머스크 보상 패키지 투표에서는 기관투자자들의 반대가 많았던 반면, 개인투자자들은 압도적으로 찬성했다.

아울러 머스크는 스페이스X 일부 초기 투자자에게 기존 6개월보다 긴 락업(보호예수·상장 후 일정 기간 주식을 팔지 못하도록 하는 조치)을 요구하는 한편, 일부 투자자에게는 상장 직후 매각을 허용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 이 역시 전통적인 IPO 방식에서 벗어난 시도로 평가된다.

이번 IPO의 자금 조달 규모와 기업 가치는 아직 확정되지 않았다. 시장에서 거론되는 400억~800억달러(약 60조∼120조원) 규모가 현실화할 경우, 2019년 사우디 아람코(약 300억달러)를 넘어서는 사상 최대 기록이 될 전망이다.

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