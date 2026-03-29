[환율 전망대] 고공행진 환율, 일상화 된 1500원대…원화 가치 유독 낮은 이유는

휴전으로 가는듯 했던 미국과 이란의 전쟁 상황이 협상 난항으로 흘러가며 원·달러 환율은 사흘 연속 올랐다. 1500원대는 더 이상 놀라운 수치가 아니게 됐다. 세계에서 가장 낮은 수준인 원화 가치의 현주소가 여실히 드러나는 모습이다.

27일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 1.9원 오른 1508.9원이었다. 이날 1508.6원으로 출발한 환율은 장중 한때 1512.4원까지 오르기도 했다.

27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피지수는 전일 대비 21.59포인트(p)(0.40%) 내린 5438.87, 코스닥은 4.87p(0.43%) 오른 1141.51로 장을 마감했다. 달러·원 환율은 전일 대비 1.9원 오른 1508.90원에 거래되고 있다. 뉴스1

미국과 이란이 협상 중이라는 소식에 기대감이 흘러나왔지만 막상 입장차를 좁히지 못했고, 전날에 이어 외국인의 국내 주식 대량 투매가 환율 상승 압력으로 작용했다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 이란 발전소에 대한 공격 유예를 열흘간 추가로 연장한다고 밝혔다. 하지만 수천 명의 병력을 중동에 추가로 보내고 있으며, 미군 지상 작전 명령을 내리는 쪽에 무게가 실린다는 이스라엘 현지 매체 보도 등이 나오고 있다. 당분간은 전쟁 여파에 따른 불확실성이 지속할 수 밖에 없어 보인다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.20% 오른 99.843이었다.

KB국민은행 이민혁 이코노미스트는 “전황이 악화일로하며 이젠 1500이 달러 환율 지지선”이라며 “시장이 고유가 및 강 달러로 반응하고 있어 환율의 하단은 막힌 형국”이라고 분석했다.

원화 가치 급락은 올해 초부터 계속 지적돼 왔다. 한국 경제 기초체력(펀더멘털)이 나빠지고 달러 수요가 불어나면서 나타난 변화인데, 중동 사태로 위험자산을 회피하는 심리가 확산하자 그 여파가 극대화된 상황이다.

지난해 한국의 실질실효환율(REER) 순위는 64개국 중 63위로 일본(72.61)에 이어 두 번째로 낮았다.

원화가치를 끌어내린 경제 펀더멘털 악화는 한국의 잠재성장률 추이에서 그대로 반영된다. 2022년까지 2.45%로 미국(2.40%)보다 높았던 한국의 잠재성장률은 2023년 2.41%, 올해는 1.71%로 떨어졌다.

중동 상황이 정리될 기미도 뚜렷하지 않은 만큼 한동안 1500원대 고환율 시대는 지속할 것으로 전망된다.

한편 고환율 지속으로 인해 항공사들은 조 단위 비용이 발생할 수 있다고 우려하고 있다.

대한항공은 원·달러 환율이 10원 변동하면 550억원의 외화평가손실과 160억원의 현금 변동이 발생한다. 원화 가치가 10원 하락하면 710억원의 비용이 추가로 생긴다.

올해 연간 평균 환율(1467.21원)을 기반으로 계산하면 3000억원대 추가 손실이 발생한다고 추산된다. 현재의 1500원대 환율이 뉴노멀로 고정되면 비용 압박은 5000억원대로 불어난다.

아시아나항공은 환율이 10% 변동하면 4775억원의 손익이 반영되는 구조다. 올해 평균 환율이 전년 대비 10% 오른 1570원대로 상승하면 4775억원 가량의 비용이 추가 발생하는 것이다.

같은 방식으로 진에어(296억원), 제주항공(731억원), 티웨이항공(628억원) 등도 수백억원대를 감당하게 된다.

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