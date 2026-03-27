사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.

BTS 귀환... 보랏빛 광화문 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문광장에서 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 발매를 기념해 열린 'BTS 컴백 라이브 | 아리랑'에서 공연을 펼치고 있다. 사진공동취재단

넷플릭스를 통해 190여개국에 생중계된 이번 공연은 광화문과 경복궁을 배경으로 전통과 현대가 어우러진 무대로 펼쳐졌다. 9개의 대형스크린이 설치된 1km 길이 야외공연장에는 관객 10만여명(주최측 추산)이 운집해 광화문광장을 보랏빛으로 물들였다.

21일 대형 화재로 인명피해가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 제조 공장이 처참한 모습을 보이고 있다. 뉴스1

대전 대덕구 안전공업에서 시작된 불은 작업장 집진시설 내 쌓인 찌꺼기와 샌드위치 패널 구조 등 가연성 물질을 타고 번져 사망자 14명 등 총 74명의 사상자가 발생했다. 이번 화재 참사는 사측의 무단 증축과 안전점검 소홀 등 '안전 불감증'이 빚어낸 인재인 것으로 드러났다.

이재명 대통령이 25일 경남 사천시 한국항공우주(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 "KF-21의 성공은 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했다는 의미"라고 했다. 국내 항공우주산업 발전 및 관련 산업 생태계가 한층 확장되고 미국 기술 의존도를 낮출 수 있는 효과가 기대된다. 이날 출고된 양산 1호기는 성능 확인 과정을 거쳐 9월 공군에 실전 배치될 예정이다.

24일 서울 종로구 성균관대학교 비천당에서 열린 ‘성균관 춘기 석전대제 봉행식’에서 성균관대 팔일무단이 일무를 추고 있다. 석전대제는 공자(孔子)를 비롯한 선현들의 학덕과 유풍을 기리기 위한 제사 의식으로, 국가무형문화유산 제85호로 지정돼 있다. 유희태 기자

노란빛으로 물든 응봉산 서울 낮 최고기온이 19도를 기록한 23일 서울 광진구 응봉산 일대에 개나리가 맨개해 있다. 유희태 기자

봄소식을 가장 먼저 알렺는 서울의 명소 응봉산에서 27일~28일 문화공연, 체험프로그램, 포토존 등 다양한 프로그램이 마련된 '2026년 응봉산 개나리 축제'가 개최된다.

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