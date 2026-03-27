'만학도 지씨' 지석진, 넷플릭스 진출 "성적 좋아야 웃는다"

방송인 지석진이 자신의 이름을 내건 예능으로 글로벌 플랫폼 넷플릭스에 첫 발을 내딛었다. 부담없이 접근 가능한 '밥친구' 같은 프로그램이 되겠다는 각오다.

27일 서울 마포구 한 카페에서 넷플릭스 새 일일 예능 '만학도 지씨' 기자간담회가 진행됐다. 행사에는 연출을 맡은 정도담 PD를 비롯해 지석진, 미미가 참석했다.

'만학도 지씨'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재 미미가 MC를 맡았다.

정 PD는 기획 의도에 대해 "평소 밥친구 같은 지식 프로그램 보는 걸 좋아하는데 설거지를 하거나 샤워하면서 볼 수 있는 가벼운 프로그램이 있었으면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

지석진은 넷플릭스 진출에 대해 "너무 기쁜 일이다. 그렇지 않다고 하면 거짓말"이라며 "이제 시작일 뿐이다. 성적이 좋아야 웃을 수 있다"고 했다.

그러면서 "프로그램을 하기로 결정하고 나서 촬영장에서 얘기가 나왔는데 재석이가 '잘 됐으면 좋겠다'라고 하더라"라며 "개인적으로 영광이다. 잘돼야겠다는 목표도 있다"라고 했다.

지석진은 목표에 대해 "넷플릭스는 순위가 있지 않느냐"며 "상위권에 노출됐으면 한다. 사람들에게 많이 언급되고 싶다"고 했다.

그는 자신의 이름을 건 프로그램에 대해 "기획안을 받았을 때 부담스럽기도 하지만 기분이 너무 좋았다. '내가 많이 올라왔네' 싶었다"며 "원래 '만학도 지석진'이었는데 '만학도 지씨'로 바꿨다"고 했다.

지석진과 미미는 지난해 방송된 tvN 예능 '식스센스: 시티투어'에 이어 두 번째 같은 프로그램에서 만났다.

미미는 "선배님이 편하게 이끌어주셔서 저는 자연스럽게 따라갈 수 있었다"며 "불편함 없이 평등한 분위기에서 즐겁게 촬영했다"고 했다. 지석진도 "미미의 장점은 상대를 어려워하지 않는다는 것"이라며 "오디오가 비면 바로 치고 들어오는 토크 센스가 있다"고 했다.

날 것의 질문을 요하는 프로그램 성격에 사전조사도, 대본도 없이 전문가와 만나 이야기를 나눈다고 한다. 지석진과 미미는 어려움은 있지만 부담감은 느끼지 않았다고 전했다.

지석진은 "다른 프로그램은 지식이 있는 분들이 유쾌하게 풀어나간다면 우리는 지식이 많은 분과 지식이 필요한 두 사람이 만들어가는 프로그램"이라며 "오히려 정보가 없어 궁금한 게 더 많았다. 감독님이 그만해도 된다고 했지만 녹화를 더 하는 분위기"라고 했다.

미미는 "사전 조사도 없이 맑은 상태로 간다"라며 "처음 보시는 분들도 저와 비슷하시지 않을까 싶다. 시청자와 비슷한 지점에서 궁금한 걸 물어볼 수 있지 않을까 싶다"고 했다.

정 PD는 "예상한 것보다 더 신선한 질문이 나오기도 하지만 이런 부분이 차별점이 될 수 있다고 생각한다"며 "전문가들도 '논문에 나올 질문'이라며 놀라기도 했다"고 말했다.

정 PD는 향후 전문가 섭외 계획에 대해 "최대한 다양한 분야의 전문가를 모시고 싶다"며 "건강 관련해 의학 쪽도 다룰까 고민하고 있고 소비에 대해 뇌과학 쪽을 엮어서 하고 싶다"고 말했다.

공개를 앞두고 관전포인트도 전했다.

지석진은 "밥 친구처럼 볼 수 있다"며 “새로운 밥 친구가 생겼으니 많은 애용 부탁드린다"고 했다. 미미는 "재미있게 촬영한 만큼 보시는 분들도 재미가 있을 것이라고 생각한다"며 "즐겁게 유익한 정보를 얻어가셨으면 좋겠다"고 했다.

정 PD는 "일단 틀어놓고 딴 일을 하셔도 되니까 가볍게 시작해보셨으면 좋겠다”며 "보시고 내일 말할 수 있는 지식 하나를 얻어가실 수 있을 것"이라고 했다.

한편 '만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 공개된다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개된다.

<뉴시스>

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