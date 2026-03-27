李 “전작권 회복 조속하게 추진될 것…선택적 모병제 등도 속도”

이재명 대통령은 27일 “무엇보다 급변하는 안보 환경에 대응하려면 자주국방이 필수적”이라며 “전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 국방부 청사에서 열린 전군주요지휘관회의에서 “철통 같은 한·미 동맹이야말로 한반도 평화와 안정의 필수 요소인 건 맞다. 그러나 과도한 의존은 금물”이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 군 지휘관들을 향해 “한반도 방위에 있어서 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해줘야 되겠다”며 “대한민국의 평화와 번영을 위해 어떠한 상황에서도 우리 스스로의 힘으로 영토와 국민을 완벽하게 지켜내겠다는 책임감, 결의를 다져주기 바란다”고 당부했다. 이어 “그러한 마음가짐이야말로 전작권 회복을 앞당길 것”이라고 덧붙였다.

중동 상황 등으로 불확실성이 커진 국제 정세 속 만반의 대비태세를 갖출 것도 주문했다. 이 대통령은 “러시아, 우크라이나 전쟁이 이제 5년차에 접어들었고, 중동 전쟁도 오늘(27일)로 28일째다”며 “북한은 최근 DMZ(비무장지대) 내 군사분계선 일대에서 국경선화 작업을 시작하고 있다”고 짚었다. 또 “국제 정세가 격변하면서 글로벌 안보 환경이 근본적으로 변화하고 있다”며 “엄중한 안보 상황에서 우리 군의 최우선의 책임은 적의 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사 대비태세를 갖추는 것이다. 특히 한·미 동맹에 기반해서 강력한 연합 방위태세를 유지해달라”고 역설했다.

‘스마트 강군’으로의 전환을 위한 노력도 재차 촉구했다. 이 대통령은 “미래 전장을 주도하려면 스마트 강군으로의 전환 역시 필수적”이라며 “이를 위해서 선택적 모병제 등 국방 개혁에도 속도를 내주기 바란다”고 언급했다. 이어 “국군 통수권자로서 더 강한 군대, 더 신뢰받는 군대를 만들어 갈 것”이라며 “여러분의 노력을 전폭적으로 지지하고, 또 다방면으로 정부도 지원하겠다”고 약속했다.

신뢰받는 군으로 거듭나기 위한 군 자체의 꾸준한 노력도 강조했다. 이 대통령은 “오직 국가와 국민만을 생각하며 본연의 임무에 매진해 주기를 바란다”며 “국군은 대통령의 군대가 아니라 국민의 군대다. 우리가 충성해야 될 대상은 국군 통수권자를 통해서 국민에게 충성하는 것”이라고 말했다. 그러면서 “국민의 군대로서 역할을 충실하게 해 나갈 여러분을 전적으로 믿는다”고 했다.

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