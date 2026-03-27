성시경, 3개월 만에 '10㎏ 감량' 비법 공개

가수 성시경이 다이어트 비법을 공개했다.

29일 오후 6시10분에 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 '먹짱' 타이틀을 차지하기 위한 멤버들의 치열한 먹방 레이스가 펼쳐진다.

'런닝맨'. SBS 제공

이날 방송에서는 지난주 진행된 수산시장 사전 미션 결과 공개를 시작으로 '먹느냐, 못 먹느냐'에 따라 운명이 엇갈리는 멤버들의 본격적인 밥그릇 쟁탈전이 펼쳐진다.

이번 레이스는 '먹고 싶을 텐데'로 직장인들의 소울 푸드 설렁탕부터 추억의 분식 맛집, 최근 유행하는 디저트까지 다채로운 먹방 코스를 선보일 예정이다.

그 누구도 마음껏 먹을 수 없기에 한 그릇을 차지하기 위한 멤버들 간의 양보 없는 승부가 이어질 전망이다.

게스트로는 발라드계 대표 보컬이자 '고막 남친'인 성시경과 이창섭이 나선다.

성시경은 두 달 동안 광어에 60만원을 쏟아부은 일화를 밝히는가 하면, '다이어트 식단'까지 공개한다.

앞서 성시경은 최근 약 3개월 만에 10㎏를 빼면서 95㎏에서 85㎏로 감량했다고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

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