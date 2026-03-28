볼보자동차코리아, 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘어스아워’ 참여

볼보자동차코리아가 28일 기후 위기 대응을 위한 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘어스 아워’(Earth Hour)에 동참한다고 28일 밝혔다.

어스아워는 세계자연기금(WWF)이 주관하는 글로벌 환경 캠페인으로 매년 전 세계가 약속한 1시간 동안 실내외 전등을 소등하면서 기후변화 대응의 의미를 되새기는 방식으로 진행된다.

볼보자동차코리아가 ‘어스 아워’에 동참하며 전시장 조명을 끈 모습(오른쪽). 볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아는 28일 오후 8시30분부터 9시30분까지 1시간 동안 사무실을 비롯한 모든 전시장과 서비스센터에서 필수 조명을 제외한 실내외 조명을 끌 예정이다. 볼보자동차코리아는 2022년부터 어스아워 캠페인에 참여하고 있다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “‘소등’이라는 상징적 행동을 통해 기후 변화 대응의 중요성을 다시 한 번 되새기고자 매년 어스아워 캠페인에 동참하고 있다”며 “앞으로도 지속 가능한 미래로 나아가기 위한 다양한 친환경 활동을 계속 전개해 나가겠다”고 말했다.

볼보자동차코리아는 2040년까지 탄소중립 달성을 위해 2019년 자동차 업계 최초로 사무실과 영업 공간에서 ‘일회용 플라스틱 사용 제한’을 선언한 바 있다. 친환경 러닝 캠페인 ‘헤이, 플로깅(Hej, Plogging)과 환경재단 기부 활동 등 다양한 친환경 활동을 진행하고 있다.

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