이재호 NH농협무역 대표, 취임 첫 행보로 나주배 수출 현장 방문

이재호 NH농협무역 신임 대표이사(앞줄 왼쪽 첫 번째)와 이동희 나주배원예농협 조합장(앞줄 왼쪽 두 번째)이 25일 전남 나주 배 재배 농가를 방문해 개화기를 앞둔 배나무의 생육 상태와 재배 환경을 점검하고 있다. 농협중앙회 제공

NH농협무역은 25일 이재호 신임 대표이사가 취임식을 대신한 첫 공식 일정으로 나주배원예농협(조합장 이동희, 한국농협수출협의회장)을 방문해 공식 임기를 시작했다고 밝혔다.

이재호 대표이사는 먼저 전남 나주의 배 재배 농가를 찾아 배나무의 생육 상태와 재배환경을 면밀히 살피고, 농산물산지유통센터(APC)를 방문해 선별·포장·물류 등 운영 현황을 점검했다.

이 자리에서 이재호 대표이사는 현장실무자들과 수출과정의 애로사항 등에 대해 청취하며 안정적인 공급망 구축과 해외시장 확대 방안을 논의했다.

NH농협무역은 나주배원예농협에서 생산한 배 원물과 가공식품을 미국 등 주요 해외시장으로 수출하고 있으며, 2025년 대미 수출 기준 약 478만 달러의 실적을 기록하는 등 안정적인 수출 기반을 구축하고 있다.

이재호 대표이사는 “‘눈은 세계로, 마음은 농촌으로’라는 사훈처럼 글로벌 시장을 향해 나아가면서도, 농촌의 가치를 최우선으로 두겠다”며 “농협무역은 우리 농산물의 수출 경쟁력을 높이고 안정적인 공급망을 구축해 글로벌 사업 기반을 더욱 공고히 다지겠다”고 밝혔다.

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