주호영, ‘컷오프’ 불복 가처분 심문 출석… “정적 제거용 공천 끝내야”

국민의힘 대구시장 예비후보 컷오프(공천 배제)에 불복하는 가처분신청 심문기일에 출석한 주호영 의원이 27일 “자의적 공천, 정적 제거용 공천을 끝내야 한다”고 밝혔다.
주 의원은 이날 오후 서울남부지법에서 기자들과 만나 “보수정당이 자꾸 축소되고, 계속 실패를 거듭하는 것은 공천이 자의적으로 되고 공천 파동이 일어나서 그런 것이라고 생각한다”라며 이같이 말했다.
주 의원은 “더 큰일을 맡기기 위해 컷오프 했다면 아무나 컷오프할 수 있다”며 “형식적 의결조차도 거치지 않았고 찬반도 헤아리지 않은 절차적 흠결도 있다”고 주장했다.
또 “공관위원장들은 공천이 실패해도 집으로 돌아가는 것 외에 책임지는 일이 없다”고 지적했다. 그러면서 “이런 공천은 대구 시민의 주권, 당원의 당원권, 시민의 선택권을 침해한 아주 잘못된 결정”이라며 “법원이 바로잡아 줄 것이라고 생각한다”고 했다.
주 의원은 가처분 결과에 대해 “받아들여달라고 (가처분을) 내는 것이니까 받아들여질 확률이 높다고 판단하지 않겠냐”고 답했다.
주 의원은 이날 법원 출석에 앞서 JTBC 유튜브 채널에 출연해 한동훈 전 대표와의 연대 가능성도 시사했다. 주 의원이 무소속으로 대구시장 선거에 출마할 경우, 그의 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 한 전 대표가 출마할 수 있다는 관측도 나온다.
이에 대해 주 의원은 “한 전 대표 측근들과 우리 참모진이 관련 논의를 하고 있는 것으로 안다”며 “제가 공천에서 최종 탈락해 무소속 출마를 결심한다면, 한 전 대표 역시 무소속인 만큼 서로 협력할 수밖에 없지 않겠느냐”고 말했다. 이어 “한 전 대표가 제 지역에 출마하게 되면 제 지지자들의 도움이 필요할 것”이라고 덧붙였다.
주 의원이 제기한 가처분 신청 사건은 서울남부지법 민사합의51부(수석부장판사 권성수)가 심리한다. 이 재판부는 최근 김종혁 전 최고위원과 배현진 의원이 국민의힘을 상대로 낸 징계 효력정지 가처분 신청을 모두 인용한 바 있다.
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