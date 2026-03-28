전남광주특별시장 후보의 주택 보유는 천차만별

전남광주통합특별시장 후보들의 주택 보유 현황은 어떨까?



27일 공개된 정기재산 변동신고 공개 내역에 따르면 민주당 전남광주 통합특별시장 후보 5명 중 김영록 전남지사는 서울 용산구 아파트(100.29㎡, 18억원)를 배우자와 공동 소유하고 있다. 선거구인 전남에는 남악 관사에서 거주하며 별도 임차권 등 신고 내역은 없다.

천지윤 인사혁신처 윤리복무국장이 25일 세종시 정부세종청사에서 '2026년 공직자 정기재산변동 사항'에 대해 브리핑 하고 있다. 연합뉴스

강기정 광주시장은 배우자 명의의 광주 북구 문흥동 현대아파트(102㎡, 1억6100만원)을, 민형배 의원은 배우자 명의로 된 광주 광산구 타운하우스(6억4800여만원)와 서울 용산구 오피스텔 전세 임차권(4억900만원)을 각각 신고했다.

신정훈 의원은 자가 주택은 없는 것으로 파악됐다. 신의원은 또 지난해보다 3200만원 줄어든 2억9900만원의 재산을 신고했다. 37억원의 재산을 신고한 주철현 의원은 본인과 배우자 공동명의로 서울 서초구 고급 아파트(164.21㎡, 19억7800만원)를 보유 중이고, 지역구인 여수에는 3억 원대 아파트 임차권을 본인 명의로 신고했다.

기초단체장의 주택 보유도 천차만별이다. 대부분 선거구 안에 주택을 소유하고 있는 가운데 수도권 주택을 낀 다주택 꼬리표는 부담거리다.

광주의 경우 임택 동구청장은 무주택자로 동구의 아파트에서 전세살이를 하고 있고, 김이강 서구청장은 배우자 명의로 서구 풍암동에, 문인 북구청장은 본인 명의로 북구 신용동에 각각 아파트를 보유하고 있다.

김병내 남구청장은 남구 진월동, 박병규 광산구청장은 광산구 선운지구 아파트 전세임차권을 각각 신고했다.

전남에서는 정기명 여수시장의 경우 여수 학동 아파트를 전세냈고, 노관규 순천시장은 순천 왕지동에 본인 명의로 공시가 7억원대 아파트를 보유한 것으로 신고했다. 윤병태 나주시장은 부부 명의로 서울 서초구에 10억원대 아파트를 보유하고, 나주에서는 전세아파트를 이용중이다.

정인화 광양시장은 본인 명의로 광주에 대형 아파트를, 광양에 30평대 전세아파트를 각각 신고했고, 정철원 담양군수는 광주와 담양에 주택을 보유한 것으로 나타났다.

구례 김순호·화순 구복규·장성 김한종·완도 신우철·곡성 조상래·보성 김철우·함평 이상익·진도 김희수 군수는 해당 지역에 본인 또는 배우자 명의로 아파트 또는 단독주택을 보유한 것으로 신고했다.

공영민 고흥군수는 본인 소유의 서울 용산구 연립주택과 고흥 아파트를, 김성 장흥군수는 본인 명의 서울 아파트와 배우자 명의 장흥 아파트를 나란히 신고했고, 강진원 강진군수는 광주에 본인 명의 신축 아파트 분양권과 배우자 명의로 광주와 강진 전세아파트를 등록했다.

우승희 영암군수는 경기도 부천에 부부 공동 명의로 소형 아파트를 보유하고, 영암에선 30평대 아파트를 임차한 것으로 신고했고, 김산 무안군수는 본인 소유의 무안 상가주택과 배우자 명의로 된 30평대 광주 아파트를 신고했다.

명현관 해남군수는 해남에 본인 명의로 상가주택 4건을 신고했고, 장세일 영광군수는 영광에 본인과 배우자 명의로 각각 단독과 연립주택을 보유하고 있다.

김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보가 자신의 서울 아파트 논란과 관련해 즉시 처분 의지를 밝혔다.

김 후보는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “서울 아파트에 대한 논란이 있다. 부동산에 아파트를 매물로 내놓았다”며 “최대한 빠른 시일 내 처분하겠다”고 말했다.

김 후보는 부부 명의의 서울 용산구 아파트를 소유하고 있다. 공시지가 기준 18억여원 상당이다. 그는 “그동안 병환 중이던 장인어른·장모님을 모시기 위해 서울에서 아내가 거주하며

생활했지만 도민의 생각을 읽지 못했다”며 사과했다.

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