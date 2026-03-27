“우크라전 도왔는데 우린 도움 못 받아”…트럼프, 동맹국에 ‘뒤끝’

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 군함 파견 요구를 거부한 동맹국들을 재차 압박하며 보복 조치까지 시사했다. 마코 루비오 국무장관까지 나서 동맹국 책임론을 부각하면서, 이란 전쟁을 계기로 미국이 동맹 관계 전반을 재편하려 한다는 우려가 커지고 있다.

26일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관 내각회의에서 이란 압박 발언을 이어가다가 북대서양조약기구(NATO·나토)를 비롯한 동맹국들로 화살을 돌리며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합

트럼프 대통령은 “나토에 크게 실망했다”면서 “이건 나토에 대한 시험이었다”고 말했다. 그러면서 “큰일도 아니고 작은 일인데 도움을 받지 못했다”며 특히 독일과 영국, 호주를 콕 집어 비난했다.

트럼프 대통령은 “독일이 ‘이건 우리 전쟁이 아니야’라고 하는 걸 들었을 때 나는 ‘음, 우크라이나는 우리 전쟁이 아니야’라고 했다”면서 “아주 부적절한 언급이었지만 그는 해버리더라. 없던 일로 할 수는 없다”고 말했다. 최근 “이건 우리 전쟁이 아니다. 우리는 참여하지 않을 것”이라고 밝힌 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관을 겨냥한 것으로 보인다.

키어 스타머 영국 총리에 대해서도 “사랑스러운 사람이라고 생각하지만 충격적인 일을 했다”며 이란 전쟁 개시 전 항공모함 파견 요구를 수용하지 않은 일을 재차 거론했다. 호주에 대해서도 “호주 때문에 좀 놀랐다”며 실망감을 드러냈다.

이같은 주장에 루비오 국무장관도 가세했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 루비오 장관은 이날 주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석차 프랑스 파리로 출발하기 전 기자들과 만나 “도와주는 게 그들에게도 이익”이라며 “호르무즈 해협을 통해 수송되는 미국의 에너지는 극히 일부분”이라고 강조했다. 이어 “전 세계가 이 문제에 큰 관심을 가지고 있으므로 그들이 나서서 이를 해결해야 한다”고 주장했다.

루비오 장관은 “우크라이나 전쟁은 미국의 전쟁이 아님에도 우리는 세계 어느 나라보다 이 전쟁에 여러 기여를 했다”며 “그러므로 이 문제는 검토해 볼 필요가 있을 것”이라고 말했다. 동맹국들이 중동에서 비협조적이면 우크라이나 지원도 재검토하겠다는 압박으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어에도 “나토가 미국의 대이란 군사작전을 돕기 위해 아무것도 하지 않았다”며 “미국은 나토에 아무것도 필요 없지만 이 아주 중요한 순간을 절대 잊지 않겠다”고 적었다.

한국은 직접 거론되지 않았다. 다만 트럼프 대통령이 지난 14일 한국, 중국, 일본 등을 언급하며 호르무즈 해협 호위 작업 참여를 요구했던 만큼, 이란 전쟁 수습 후 무역·안보 협상에서 보복성 조치가 나올 수도 있다.

특히 나토 차원의 우크라이나 지원에 제동을 거는 한편, 미국이 어려울 때 도움을 주지 않은 동맹국들에 대해서는 차별적 대우를 할 가능성도 제기된다.

동맹국들의 고심은 깊어지고 있다. 트럼프 대통령의 요구에 아직 공개적으로 응한 나라는 없다. 일부는 참여에 부정적 태도를 보였으나, 호르무즈 해협 통과 정상화를 위한 대응책은 모색 중이다.

이런 움직임은 단순한 군사 지원 요청을 넘어 트럼프 행정부가 ‘누가 진짜 미국 편인지’ 가려내는 동맹 재편 작업의 신호탄으로 해석된다. 이란 전쟁 이후 미국이 협조 여부를 기준으로 동맹국을 차등 대우할 가능성이 커지면서, 각국의 외교·안보 정책 부담도 한층 가중되고 있다.

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