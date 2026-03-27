LA올레 케이크 먹고 LAFC 손흥민 보러가요

파리바게뜨가 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC(Los Angeles Football Club)와 협업한 ‘LA올레 케이크’를 출시하고 사전예약 이벤트를 진행한다. 이벤트에 당첨된 고객은 손흥민 선수가 뛰고 있는 LAFC 홈 경기를 볼 수 있는 기회가 주어진다.

파리바게뜨가 LA올레 케이크 출시를 기념해 사전예약 이벤트를 진행하고 있다. 파리바게뜨 제공

파리바게뜨는 23일부터 신제품 출시를 기념해 ‘파바앱’ 단독 사전예약 이벤트를 진행하고 있다. 4월 1일까지 파바앱을 통해 ‘LA올레 케이크’를 구매하면 이벤트에 자동 응모된다. 추첨을 통해 △1등(2명) LAFC 홈경기 티켓 2매와 500만원 상당의 여행상품권 △2등(20명) 파바앱 5만원 교환권을 제공한다. 당첨자는 4월 9일 발표되며, 제품은 4월 3일부터 4월 5일까지 매장에서 픽업할 수 있다.

파리바게뜨가 이번에 공개한 신제품 ‘LA올레 케이크’는 정통 미국식 치즈케이크에 쿠키를 더한 제품으이다. 초코 생크림과 바삭하게 씹히는 쿠키 크럼블, 진한 치즈 생크림이 어우러진 것이 특징이다. 또한, LAFC 구단을 상징하는 매트 블랙과 메탈릭 골드 컬러를 활용해 고급스러운 디자인을 완성했다. 케이크 구매 시 LAFC 선수단의 모습을 담은 케이크 픽(pick)도 제공한다.

파리바게뜨 관계자는 “글로벌 스포츠 구단 LAFC와의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장하고 있다. 앞으로도 스포츠와 결합한 다양한 콘텐츠와 제품을 통해 고객에게 새로운 즐거움을 제공할 계획”이라고 말했다.

한편, 파리바게뜨는 지난해 12월 LAFC와 국내 식품외식업계 최초로 파트너십을 체결했다. LAFC는 대한민국 축구 국가대표 손흥민 선수가 소속된 구단으로 현재 북중미 챔피언스컵에 진출해 국내 팬들에게도 높은 관심을 받고 있다. 구단·선수·경기장 IP를 활용해 경기 관람 이벤트, 팬 초청 프로그램(Meet & Greet), 베이커리 제품 출시 등 다양한 스포츠 마케팅을 전개하고 있다.

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