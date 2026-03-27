中, 미사일 발사기 탑재 가능한 로봇늑대 시가전 훈련 공개

중국 관영매체가 최신형 로봇 늑대 부대를 동원한 시가전 훈련 장면을 공개하며 이 로봇 늑대가 초소형 미사일과 유탄 발사기 등 각종 무장을 탑재할 수 있다고 소개했다.

중국중앙(CC)TV는 26일 중국병기장비그룹(CSGC) 산하 자동화연구소가 최근 차세대 로봇 늑대 군집 시스템을 독자 개발했으며, 이 시스템이 강화된 기체와 인공지능(AI) 기능, 전투 수행 능력을 갖췄다고 보도했다. 로봇 늑대는 임무에 따라 정찰형·공격형·지원형으로 나뉜다.

초소형 미사일과 유탄 발사기 등을 탑재해 목표물에 대한 화력 제압이 가능한 로봇 늑대는 과거 공개된 구형 대비 안정성과 기동성이 크게 향상돼 울퉁불퉁한 잔해 지형에서도 최고 시속 15㎞로 이동할 수 있다. 여러 방향으로 자유롭게 움직일 수 있는 12자유도 관절 구조로 보행 형태가 유연하고, 최대 25㎏ 하중을 싣고도 30㎝ 높이의 장애물을 넘을 수 있어 도시 지역· 폐허·해안선·사막·산악 지형 등 다양한 환경에서 작전 수행이 가능하다는 설명이다. 특히 각 개체가 실시간 센서 데이터를 공유하고 자율 협력과 공동 판단, 동기화된 행동이 가능해 군집을 이뤄 공통 작전을 수행할 수 있다.

늑대 로봇은 지난해 9월 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리’(전승절) 열병식에 대형 드론, 무인 헬기, 무인 함선 등 무인 장비와 함께 등장한 바 있다. CCTV는 이후 2개월 만인 11월 대만해협 작전 주력 부대인 인민해방군 동부전구 육군의 지상전 훈련에 늑대 로봇을 투입하는 장면을 방영해 주목을 받기도 했다.

이번에 공개된 영상에서는 공중·지상 전력이 결합된 시가전 시나리오도 소개됐다. 목표 지역에 도달한 두 대의 정찰형 로봇 늑대가 함께 주변 환경을 탐지한 뒤 관련 데이터를 지휘 단말기로 전송했고, 지휘 시스템은 이를 바탕으로 다른 로봇 유닛과 드론을 함께 통제해 공중·지상 합동 작전을 수행했다. 실제 작전에서는 로봇 늑대가 표적 식별과 조준을 자율적으로 수행하고, 인간 운용자가 최종 교전 여부를 승인하는 방식이라고 매체는 설명했다.

중국 군사 전문가 장쥔스는 이와 관련해 관영 글로벌타임스에 “시가전에서는 은폐된 사격 지점과 폭발물, 협소한 공간 등으로 매우 복잡해 병력이 직접 진입할 경우 위험이 크다”며 “로봇 늑대 같은 무인 시스템이 먼저 투입돼 정찰과 적 사격 유도, 공격 임무를 맡을 수 있다”고 말했다.

CCTV는 이날 로봇 늑대와 함께 병기장비그룹이 개발한 ‘드론총’이 합동훈련을 하는 장면도 공개했다. 드론총은 하단에 일반 무기를, 상단에 돌격소총을 탑재해 최대 100발의 탄환을 장착할 수 있는 크레인형과 총기가 내장된 일체형 등으로 구분됐다.

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