2월 주담대 금리 '연 4.32%' 5개월째↑…변동금리 2년 3개월만에 최고

서울 시내 은행 대출 창구 모습.ⓒ 뉴스1 김민지 기자

시장금리 상승 영향으로 주택담보대출 금리가 5개월 연속 상승했다. 주담대 변동금리의 경우 2년 3개월 만에 최고 수준으로 올랐다.

한국은행이 27일 발표한 '2026년 2월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.26%로 전월(4.24%)보다 0.02%포인트(p) 상승했다. 지난해 11월(4.15%) 이후 4개월 연속 상승세다.

가계대출 가운데 주담대 금리는 연 4.32%로 전월(4.29%)보다 0.03%p 올랐다. 지난해 10월(3.98%) 이후 5개월 연속 오름세로, 주담대 변동금리의 경우 2023년 11월(4.48%) 이후 최고치를 기록했다. 전세자금대출 금리는 연 4.06%로 전월과 같았다.

하지만 가계대출 금리는 연 4.45%로 전월(4.50%) 대비 0.05%p 내려 지난해 10월 이후 5개월 만에 하락 전환했다. 상대적으로 금리가 높은 일반신용대출 금리가 연 5.55%에서 5.53%로 0.02%p 떨어져 2개월 연속 하락했기 때문이다. 이는 일부 은행에서 중저신용자들의 대출 비중이 감소한 영향이다. 보증대출 금리도 연 4.22%로 0.13%p 내렸다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 "지표 금리인 은행채 5년물 금리가 2월 중 0.15%p 상승했으나 상대적으로 금리 수준이 높은 일반 고정금리 주담대 취급 비중이 감소하면서 상승폭이 제한됐다"고 설명했다.

기업대출 금리는 연 4.20%로 전월(4.15%) 대비 0.05%p 올랐다. 대기업 대출금리는 4.13%로 0.04%p 올랐고, 중소기업 대출금리도 4.28%로 0.07%p 상승했다.

은행의 저축성수신금리(예금금리)는 연 2.83%로 전월(2.78%)보다 0.05%p 올랐다.

저축성수신금리 중 순수저축성예금 금리는 2.80%로 정기예금을 중심으로 0.03%p 하락했고, 시장형금융상품 금리는 양도성예금증서(CD, +0.17%p)와 금융채(+0.14%p) 등을 중심으로 전월 대비 0.15%p 증가한 2.97%를 기록했다.

대출금리는 오르고 예금금리는 내리면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.43%p로 전월(1.46%p)보다 0.03%p 하락했다. 잔액 기준 예대금리차 역시 2.26%p로 전월 대비 0.02%p 커졌다.

가계대출 신규취급액 중 고정금리 대출 비중은 43.1%로 전월 대비 3.9%p 떨어지면서 지난해 8월(62.2%) 이후 7개월 연속 하락을 기록했다. 특히 주담대 중 고정금리 대출 비중은 71.1%로 한 달 새 4.5%p 감소했다. 이는 지난해 11월(90.2%) 이후 4개월 연속 떨어진 수치다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지