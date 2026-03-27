작년 한은 순이익 2배로 불어난 15조3천275억원…역대 최대

지난해 한국은행의 순이익이 1년 전보다 2배 가까이로 불어난 15조원대로 역대 최대 규모를 기록한 것으로 나타났다.



한은이 27일 발표한 '2025년도 연차보고서'에 따르면, 지난해 순이익은 15조3천275억원으로, 2024년(7조8천189억원)보다 7조5천86억원(96.0%) 급증했다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

이는 종전 최대였던 2021년의 7조8천638억원을 크게 상회하는 역대 최대 규모다.



원/달러 환율 상승, 유가 증권 가격 상승 등의 영향으로 외화자산 관련 순이익이 크게 증가한 영향이 있었다고 한은은 밝혔다.



한은 관계자는 "연말 외환시장 안정화 조치 과정에서 외환 매매익이 늘었다"며 "매도 환율이 매입 환율보다 200원 정도 높았다"고 언급했다.



총수익은 33조5천194억원으로 전년보다 7조15억원 늘었다. 반면, 총비용은 12조7천544억원으로 3조3천663억원 줄었다.



순이익 중 30%(4조5천982억원)의 법정적립금 등을 제외한 10조7천50억원은 정부 세입으로 처리됐다.



한은이 납부한 법인세는 2024년 2조5천782억원에서 지난해 5조4천375억원으로 2조8천593억원 증가했다.



지난해 말 기준 한은의 총자산 규모는 631조5억원으로, 2024년 말(595조5천204억원)보다 35조4천801억원 증가했다. 예치금과 환매조건부매입증권 잔액이 늘었다.



부채(592조7천808억원)도 화폐 발행과 예금 잔액을 중심으로 25조6천259억원 늘었다.



한은이 보유한 외화자산(국제통화기금 포지션·금·특별인출권 제외) 가운데 10.6%는 현금성 자산, 63.9%는 직접투자자산, 25.5%는 국내외 자산운용사와 한국투자공사(KIC) 등에 맡긴 위탁자산이었다.



외화자산을 통화별로 나눠보면 미국 달러화가 69.5%, 기타 통화가 30.5%를 차지했다. 달러 비중이 전년보다 2.4%포인트(p) 낮아졌다.



상품별 비중은 정부채 47.8%, 정부기관채 8.5%, 회사채 10.0%, 자산유동화채 9.6%, 주식 10.0% 등으로 집계됐다.



한은 관계자는 "유동성 관리 강화를 위해 현금성 자산을 확충하는 과정에서 예치금 비중을 늘리고 정부기관채, 자산유동화채 비중은 줄였다"고 말했다.

<연합>

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