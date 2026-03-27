코스피, 이란전·터보퀀트에 5,300선 공방…코스닥 1.3% 하락

코스피가 27일 이란 전쟁 불확실성 및 구글의 '터보퀀트' 영향에 장 중 3% 가까이 하락하며 5,300선에서 공방을 벌이고 있다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 56분 현재 코스피는 전장보다 161.27포인트(2.95%) 하락한 5,299.19에 거래되고 있다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다.

지수는 전장 대비 159.85포인트(2.93%) 내린 5,300.61로 출발해 5,300선을 중심으로 낙폭을 조절하고 있다.



유가증권시장에서 개인이 1조7천720억원 순매수 중인 반면 외국인과 기관이 각각 1조8천734억원, 531억원 순매도 중이다.



외국인은 코스피200 선물시장에서도 4천60억원 매도 우위다.



간밤 미국 뉴욕 증시에서는 이란 전쟁에 대한 불확실성이 다시 커지면서 3대 지수가 나란히 하락 마감했다.



다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.01% 내린 채 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.74%, 2.38% 하락 마감했다.



특히 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 터보퀀트의 영향 지속으로 이전 고점 대비 10% 이상 급락했다.



이성훈 키움증권[039490] 연구원은 "미국 장 마감 이후 발표된 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 유예 기한 연장, 전일 국내 반도체주의 주가 조정 선반영 등을 감안 시 국내 시장은 후반으로 갈수록 저가 메리트 부각되며 낙폭 축소하는 흐름이 연출될 것으로 판단한다"고 말했다.



이 여파로 국내 대표 반도체주인 삼성전자[005930](-4.22%)와 SK하이닉스[000660](-5.14%)가 큰 폭으로 하락 중이다.



현대차[005380](-3.98%), LG에너지솔루션[373220](-3.90%), 삼성바이오로직스[207940](-1.83%) 등 유가증권시장의 시가총액 상위 10위권 종목 모두 내리고 있다.



업종별로는 전기·가스(-6.10%), 기계·장비(-3.48%), 금속(-3.27%) 등이 내리고 있고 섬유·의류(0.58%), 음식료·담배(0.51%), 증권(0.34%) 등은 오르고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 14.29포인트(1.26%) 내린 1,122.35다.



지수는 전장 대비 16.87포인트(1.48%) 내린 1,119.77 개장한 이후 낙폭을 다소 줄인 상태다.



코스닥 시장에서 개인은 2천803억원 순매수 중이고 외국인과 기관은 각각 1천882억원, 430억원 순매도 중이다.



시가총액 상위주 중에서 삼천당제약[000250](-3.28%)과 레인보우로보틱스[277810](-1.79%), 에이비엘바이오[298380](-1.06%)는 내리고 알테오젠[196170](1.05%), 에코프로[086520](2.40%), 에코프로비엠[247540](2.82%) 등은 오르고 있다.

<연합>

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