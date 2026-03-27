조현 장관, G7 계기 프랑스·캐나다·독일 ‘릴레이 회담’

조현 외교부 장관이 프랑스에서 열린 G7(주요 7개국 협의체) 외교장관 회의를 계기로 프랑스·캐나다·독일 외교장관과 잇달아 회담을 갖고 양자 협력과 중동 정세 대응, 에너지 안보 공조 방안을 논의했다.

조 장관은 26일(현지시간) 장-노엘 바로 프랑스 외교장관과 회담을 갖고 양국 관계 및 주요 지역·글로벌 정세에 대해 의견을 교환했다. 양측은 한-프랑스 간의 활발한 고위급 교류를 평가하고, 오는 4월 예정된 마크롱 대통령의 국빈 방한이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 긴밀히 협의해 나가기로 했다.

프랑스를 방문 중인 조현 외교부 장관은 26일(현지시간) 장-노엘 바로 프랑스 외교장관과 회담을 갖고, 양국 관계 및 주요 지역·글로벌 정세에 대해 의견을 교환했다. 외교부 제공

조 장관은 같은 날 아니타 아난드 캐나다 외교장관과도 회담을 가졌다. 지난 2월 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의 이후 한 달 만에 이뤄진 이번 회담에서 양국 장관은 후속조치 이행 현황을 점검하고, 안보·국방 협력과 경제안보·첨단기술 등 실질 협력, 국제정세 전반에 대해 의견을 교환했다. 조 장관은 우리 해군 도산 안창호함이 지난 25일 캐나다를 향해 두 달 일정으로 출항했다고 소개하며 잠수함 수주에 대한 한국의 의지와 관심을 강조했다.

양측은 그간 고위급 교류를 바탕으로 안보·기술 분야 협력이 안정적으로 진전되고 있다는 데 공감했으며, 아난드 장관은 캐나다가 추진 중인 국방안보회복력은행(DSRB) 구축 노력을 설명했다. 아울러 양국 장관은 에너지 안보 협력 강화를 위해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

조현 외교부 장관은 26일(현지시간) 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 회담을 가졌다. 외교부 제공

조현 외교부 장관은 26일(현지시간) 요한 바데풀 독일 외교장관과 회담을 갖고, 양국 관계 증진 방안과 지역 정세 등에 대해 의견을 교환했다. 외교부 제공

조 장관은 요한 바데풀 독일 외교장관과도 회담을 갖고 양국 관계 증진과 지역 정세를 논의했다. 양국 장관은 한-독일이 공통의 가치를 공유하는 중요한 파트너라는 점을 재확인했다. 조 장관은 북한 비핵화 목표를 견지하면서 대화와 외교를 통해 한반도 평화와 안정을 추구하고 있다고 설명하며 독일의 지지를 요청했고, 바데풀 장관은 한국 정부의 노력을 평가하며 한반도 평화 구축에 기여하겠다는 입장을 밝혔다.

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