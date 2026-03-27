결혼 계획 있는 30기 옥순·영수 커플 "부모님도 만났다"

'나는 솔로' 30기 영수와 옥순이 실제 연애를 하고 있으며 결혼도 생각하고 있다고 했다.

두 사람은 26일 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV에 나와 근황을 얘기했다.

영수는 "최종 커플이 된 뒤 실제로도 만나고 있다"고 했다.

그는 "방송 종료 후 2주 만에 고백했고, 오늘 기준으로 112일째 만남을 이어가고 있다"고 말했다.

옥순은 "주말까지 일하던 삶이 이제 바뀌어서 영수와 데이트를 한다"고 했다. 영수는 "첫눈 오는 날 고백했다"고 말했다. 옥순은 "폭설이 내리던 날 필라테스 센터로 꽃을 들고 찾아왔다"고 말했다.

옥순은 영수에 대해 "연락을 적극적으로 하고 표현도 잘한다. 이 사람이 지금 무엇을 하는지 다 보이고 불안하게 하는 게 전혀 없다"고 했다.

그러면서 "나쁜남자처럼 보이지만 실제로는 바른청년"이라고 말했다.

영수는 "옥순이 차분하고 지혜로운 사람이라 매력을 느꼈다"고 했다.

영수는 6월 결혼설에 대해 "그건 아니다. 차차 이것저것 알아보면서 계획해 보려고 하고 있다'고 했다.

옥순은 "영수가 선물을 챙겨와 부모님을 뵈었다. 어른들에게 너무 잘하고, 나를 진심으로 좋아하는 것 같다고 부모님이 매우 좋아하셨다"고 했다.

<뉴시스>

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