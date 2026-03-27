프랑스, G7에 한국·인도 등 초청… 남아공 “트럼프 반대로 초청 못 받아”

프랑스가 오는 6월 주요 7개국(G7) 정상회의에 한국 등 주요 신흥국 정상들을 초청하며 ‘확대 회담’ 구성을 추진한다.

로이터통신에 따르면 26일(현지시간) 프랑스 대통령실 엘리제궁은 오는 6월 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 한국·인도·브라질·케냐 정상들을 초청할 예정이라고 밝혔다. 엘리제궁은 세계 경제 불균형 해소를 위한 지지를 확대하기 위해서라고 초청 이유를 설명했다.

프랑스가 오는 6월 주요 7개국(G7) 정상회의에 한국 등 주요 신흥국 정상들을 초청하며 ‘확대 회담’ 구성을 추진한다. AFP연합뉴스

G7은 미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·일본·캐나다 등 자유주의 국제질서를 이끄는 서방 7개국 협의체다. 의장국은 매년 논의에 기여할 수 있다고 판단되는 국가나 국제기구를 초청해 ‘확대 회담’을 열 수 있다.

최근 사례를 보면 한국은 캐나다가 의장국이었던 지난해를 비롯해 일본(2023년), 영국(2021년) 의장국 시기에도 초청된 바 있다. 프랑스 당국자들은 이번 정상회담에 중국은 참석하지 않을 것이라고 전했다. 외교 소식통에 따르면 프랑스는 당초 중국 초청도 검토했으나, 별도 채널을 통해 중국과 소통하기로 했다.

프랑스는 이번 정상회의에서 중국에는 수출 감소를, 미국에는 재정 적자 억제를, 유럽에는 생산 확대를 촉구해 글로벌 금융위기 가능성을 낮추는 것을 목표로 하고 있다고 통신은 전했다.

다만 중동 분쟁에 따른 에너지 위기가 확대되고 있어 관련 논의에 집중될 가능성이 크다는 분석도 나온다. 에마뉘엘 마크롱 대통령의 한 고문은 “6월이 되면 이란 위기가 어떤 양상을 보일지 알 수 없다”며 “어떤 방향으로 전개되든 그에 따른 에너지·경제적 파장을 해결해야 한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 참석 여부는 아직 불확실하다.

이 소식통은 “트럼프 대통령이 불참한다면 그 또한 새로운 국제적 현실”이라며 “이에 맞춰 대응해야 한다”고 말했다.

한편 G7 초청과 관련해 남아프리카공화국 대통령실은 프랑스가 자국을 초청했다가 미국의 압력으로 철회했다고 주장했다.

빈센트 마궤니아 남아공 대통령실 대변인은 AFP 통신에 “지속적인 압력으로 프랑스가 남아공 초청을 철회해야 했다는 사실을 알게 됐다”고 밝혔다. 이어 “미국이 남아공이 초청될 경우 G7을 보이콧하겠다고 위협했다는 이야기를 들었다”며 “이에 따라 남아공은 이번 회의에 참석하지 않을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난해 초부터 남아공의 ‘토지수용법’을 백인 차별로 규정하며 백인 농부가 박해·살해되고 있다는 주장도 이어왔다. 이후 지난해 11월 남아공 요하네스버그에서 열린 G20 정상회의를 보이콧했으며, 남아공의 G20 퇴출 가능성까지 시사하는 등 남아공과 갈등을 키우고 있다.

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