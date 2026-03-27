IAEA "이란 원전 근처 폭격에 방사능 사고 우려"

유엔 산하 국제원자력기구(IAEA) 수장이 이란 핵시설 인근에서 발생한 폭격과 관련해 대규모 방사능 사고 가능성을 경고했다.



26일(현지시간) CNN 방송에 따르면 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 성명을 통해 최근 이란 남부 부셰르 원자력발전소 인근에서 이뤄진 것으로 알려진 공습에 대해 깊은 우려를 표명했다.

이란 부셰르 원자력 발전소 위성 사진. AP연합뉴스

그로시 사무총장은 "부셰르 원전은 현재 가동 중인 시설로, 이 시설에는 대량의 핵물질이 존재한다"며 "피해가 발생할 경우 이란은 물론 주변 지역까지 영향을 미칠 수 있는 중대한 방사능 사고로 이어질 수 있다"고 밝혔다.



그는 또 "무력 충돌 상황에서 핵 안전을 보장하기 위한 IAEA의 이른바 '7대 원칙'을 준수해야 한다"며 관련 당사국들에 최대한의 자제를 촉구했다.



앞서 이란 원자력청(AEOI)은 성명을 통해 미국과 이스라엘의 공격으로 현지시간 24일 밤 부셰르 원자력발전소 부지 내에 발사체가 떨어졌다고 밝혔다.



미 국방부와 이스라엘군은 이번 사안에 대한 논평 요청에 아직 입장을 내놓지 않았다고 CNN은 전했다.

<연합>

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