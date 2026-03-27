김정관 “전시에 준하는 엄중한 상황, 일부 기업의 개별 이익만 생각 말자”

김정관 산업통상부 장관은 중동전쟁에 따른 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 27일 대한상공회의소, 한국경제인협회 등 6개 경제단체와 긴급 간담회를 개최했다. 이번 회의는 대통령 주재 ‘비상경제점검회의’의 후속으로, 마련된 자리다. 중동전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 관련 협업 방안을 논의됐다. 이 자리에서 김 장관은 현 상황이 전시에 관한 엄중한 상황이라며, 기업의 개별 이익만 생각하지 말자고 강조했다.

김정관 산업통상부 장관. 산업통상부 제공

이날 대한상공회의소에서 열린 간담회에서 정부는 6개 경제단체에 적극적인 협조를 부탁했다. 경제 안정화를 위해 △대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력, △담합, 매점매석 등 공급망 교란 행위 방지, △자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다. 동시에 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 밝혔다.

김 장관은 공동체의 이익을 반하는 행위는 절대 엄금이라고 강조했다. 그는 “위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다”며, “위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획”이라 강조했다. 간담회 참여자들에게 이러한 일탈 행위가 발생하지 않도록 주의를 강조했다.

현 상황이 엄중한 시국이란 점도 강조했다. 그는 “전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에서 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다”며 공급망 관리와 에너지 절약에 우리 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체의 가교역할을 당부했다. 이와 함께, “공급망 애로 접수 및 해결을 위한 원스톱 창구인 ‘중동전쟁 공급망 지원센터’에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 다해 해소해 나갈 것”이라고 했다.

끝으로 김 장관은 “세계 경제의 주도권이 항상 위기를 계기로 재편되어왔다”며 “이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 M.AX(Manufacturing.AX)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진해나가겠다”고 강조했다.

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