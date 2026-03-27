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김정관 “전시에 준하는 엄중한 상황, 일부 기업의 개별 이익만 생각 말자”

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com

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산업통상부, 장관 주재로 중동전쟁 관련 경제단체간담회 개최

김정관 산업통상부 장관은 중동전쟁에 따른 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 27일 대한상공회의소, 한국경제인협회 등 6개 경제단체와 긴급 간담회를 개최했다. 이번 회의는 대통령 주재 ‘비상경제점검회의’의 후속으로, 마련된 자리다. 중동전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 관련 협업 방안을 논의됐다. 이 자리에서 김 장관은 현 상황이 전시에 관한 엄중한 상황이라며, 기업의 개별 이익만 생각하지 말자고 강조했다.

김정관 산업통상부 장관. 산업통상부 제공
김정관 산업통상부 장관. 산업통상부 제공

이날 대한상공회의소에서 열린 간담회에서 정부는 6개 경제단체에 적극적인 협조를 부탁했다. 경제 안정화를 위해 △대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력, △담합, 매점매석 등 공급망 교란 행위 방지, △자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다. 동시에 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 밝혔다.

 

김 장관은 공동체의 이익을 반하는 행위는 절대 엄금이라고 강조했다. 그는 “위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다”며, “위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획”이라 강조했다. 간담회 참여자들에게 이러한 일탈 행위가 발생하지 않도록 주의를 강조했다.

 

현 상황이 엄중한 시국이란 점도 강조했다. 그는 “전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에서 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다”며 공급망 관리와 에너지 절약에 우리 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체의 가교역할을 당부했다. 이와 함께, “공급망 애로 접수 및 해결을 위한 원스톱 창구인 ‘중동전쟁 공급망 지원센터’에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 다해 해소해 나갈 것”이라고 했다. 

 

끝으로 김 장관은 “세계 경제의 주도권이 항상 위기를 계기로 재편되어왔다”며 “이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 M.AX(Manufacturing.AX)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진해나가겠다”고 강조했다.


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