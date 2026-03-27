동서식품, 상암동 노을공원서 나무심기 봉사활동 진행

동서식품은 지난 25일 서울시 마포구 상암동 노을공원에서 나무심기 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.

동서식품이 지난 25일 서울시 마포구 상암동 노을공원에서 나무심기 봉사활동을 진행했다. 봉사활동에 참여한 동서식품 직원들이 나무를 심고 있다. 동서식품 제공

이번 활동은 식목일을 앞두고 도심 내 훼손된 녹지 공간의 생태 회복을 위한 사회공헌 활동으로 기획됐다. 봉사활동에 참여한 동서식품 직원들은 도시 공간 속 녹지가 갖는 의미와 식재 요령에 대한 교육을 받은 후 공원 내 경사면 일대에 나무를 심는 활동을 진행했다. 식재한 나무는 산벚나무와 헛개나무로 건조하고 척박한 환경에서도 잘 자라며 미세먼지 저감에도 효과가 있는 것으로 알려졌다.

봉사활동에 참여한 동서식품 김유나 사원은 “오늘 공원에 나무를 심는 활동을 통해 즐겨 찾는 공원의 환경 개선 및 탄소 저감에 동참한다는 의미를 체감할 수 있었다”며 “이번 활동이 도심 공기를 맑게 하는 데 보탬이 되었기를 바란다”고 소감을 전했다.

동서식품은 매월 정기적으로 실시하는 직원 봉사활동과 함께 임직원들이 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 자발적 기부 프로그램을 운영하는 등 직원들과 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

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