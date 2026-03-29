군산 패총서 물범 뼈·일본 토기…서해 해상교류 흔적 확인

전북 군산시 개사동 패총(조개를 먹은 뒤 버린 조개껍데기와 생활 쓰레기가 함께 쌓여 이뤄진 유적)에서 과거 바닷길을 통한 국제 교류의 흔적으로 볼 수 있는 토기가 발견됐다.

전북 군산 개사동 패총서 출토된 일본 야요이시대 토기. 국가유산청 제공

국립완주문화유산연구소는 “군산 개사동 패총을 발굴 조사한 결과, 그릇 받침으로 추정되는 일본 야요이(彌生) 시대 토기를 확인했다”고 29일 밝혔다.

야요이시대는 대략 기원전 3세기∼기원후 3세기경 일본에서 벼농사와 청동기 문화가 확산한 시기를 일컫는다. 이 시기의 토기는 고대 동아시아 문화 교류 증거를 보여주는 유적인 사적 ‘사천늑도 유적’ 등에서도 발견된 바 있다. 연구소는 “복골(점을 치는 데 쓰던 뼈), 화천(중국 신나라 발행 화폐) 등이 출토된 해남 군곡리 패총과 더불어 국제 교류 흔적으로 볼 수 있다”며 “군산 개사동 패총을 부안 죽막동 유적과 함께 볼 때, 군산 지역이 서해안을 통한 고대 해상 교류 과정에서 기항지 역할을 했을 가능성을 보여주는 자료”라고 설명했다.

이번 조사에서는 옛사람들의 삶을 유추할 수 있는 다양한 고고학 자료도 나왔다. 조사 지역의 북동쪽 일대에서는 최대 두께가 약 50㎝에 이르는 패각층이 확인됐다. 그 안에서는 굴, 백합, 피뿔고둥을 비롯한 조개류, 큰 독(대옹), 시루 등이 출토됐다. 어린 돼지의 어깨뼈, 개의 아래턱뼈와 함께 물범 뼈도 발견됐다. 전북 지역에서 물범 뼈가 나온 건 매우 드문 사례로, 연구소는 당시 해안가 주민들의 식생활과 생업 활동을 이해할 수 있는 중요한 단서로 보고 있다.

연구소 관계자는 “이번 조사는 전북 지역 패총에 대한 기초 자료를 축적하고, 서해안을 통한 선사∼고대 국제 교류 양상을 밝히는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

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