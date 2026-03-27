김부겸, 與 전폭 지원 확보…출마 선언 장소 수성알파시티 부상

김부겸 전 국무총리의 6·3 지방선거 대구시장 선거 출마가 임박한 가운데 더불어민주당이 전폭적인 경제 활성화 지원을 약속한 것으로 알려지면서 출마 선언 장소로 수성알파시티가 주목받고 있다.



27일 지역 정치권에 따르면 김 전 총리는 오는 30일 서울과 대구에서 잇따라 대구시장 출마를 공식 선언할 예정이다.

더불어민주당 정청래 대표와 김부겸 전 국무총리가 지난 26일 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 취재진에게 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스

구체적인 장소는 정해지지 않은 것으로 알려진 가운데 대구에서는 수성알파시티와 민주당 대구시당 당사, 서문시장 등 다양한 장소가 거론된다.



정계 은퇴를 선언한 바 있는 김 전 총리가 민주당 불모지 대구 출마를 위한 조건으로 당에 제시한 '대구 경제 발전을 위한 획기적인 지원책'을 민주당이 약속하면서 수성알파시티가 출마 선언 장소로 떠오른다.



수성알파시티는 ICT, 소프트웨어 기업이 모인 대구의 대표적인 미래 산업 거점이다. 대구시는 수성알파시티에 스마트시티센터를 건립하고, 각종 ABB(AI, Bigdata, Blockchain) 사업을 추진하고 있다.



김 전 총리가 이곳을 출마 장소로 선택할 경우 민주당의 전폭적 지원을 발판으로 '대구 경제를 구조적으로 바꾸겠다'는 의지를 직접적으로 드러낼 수 있다는 분석이 나온다.



민주당 대구시당에 따르면 김 전 총리와 정청래 대표는 전날 서울에서 만나 정부의 대구 로봇 수도 조성, 대구시의 중요 정책인 AX(AI 전환) 혁신 도시 구축, 지역 숙원 사업인 통합 신공항 등에 대한 이야기를 나눴다.



정 대표는 이 자리에서 "대구에 필요한 것이라면 무엇이든 돕는 '다해드림 센터장'이 되고 싶은 심정"이라고 말하며 전폭적인 지원을 약속했다.



수성구청장 선거에 출마한 민주당 박정권 예비후보는 "김 전 총리가 수성알파시티에서 시장 출마 선언을 하면 경제 분야에서 정부·여당과 대구가 함께 간다는 이미지를 줄 수 있다"며 "수성구에서 국회의원도 지낸 만큼 의미도 깊다"고 기대감을 나타냈다.



일각에서는 김 전 총리가 30일 오전 민주당 중앙당사에서 출마를 공식 발표하고 같은 날 오후 민주당 대구시당 당사에서 핵심 참모진들만 함께한 가운데 출마 기자회견을 가질 것이란 이야기도 나온다.



2014년 대구시장 선거 출마 기자회견을 했던 서문시장도 후보 장소로 꼽히지만, 현재까지 가능성은 크지 않은 것으로 알려졌다. 서문시장은 지역은 물론이고 중앙 정치인들의 단골 방문지역으로 지역 민심을 대변하는 곳이라는 수식어가 따라다닌다.



민주당 오영준 중구청장 예비후보는 "보수 인사들이 주로 찾는 서문시장에서 출마 선언을 하게 되면 정면 승부를 해도 자신 있다는 걸 내비칠 수 있다"며 "다만 김 전 총리가 어디에서 출마 선언을 하더라도 민주당으로서는 이번 선거에 끼칠 효과가 클 것으로 기대한다"고 말했다.

<연합>

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