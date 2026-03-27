폴라(POLA), 배우 채정안 콘텐츠 공개 및 B.A 체험형 팝업 오픈

배우 채정안이 자신의 유튜브 채널에서 폴라의 B.A 라인을 소개했다. (이미지 출처=채정안TV)

프레스티지 뷰티 브랜드 폴라(POLA)가 배우 채정안과 함께 브랜드의 스킨케어 철학과 브랜드 경험을 담은 디지털 콘텐츠를 공개한다.

폴라는 피부 메커니즘 연구를 기반으로 스킨케어의 각 단계를 유기적으로 연결하는 루틴을 제안해 왔다. 특히 클렌징을 스킨케어의 첫 단계로 정의하고, 클렌징 단계에서부터 탄력 케어를 고려하여 ‘스킨케어 리추얼’을 확장하는 데 집중하고 있다.

이번 콘텐츠는 배우 채정안이 운영하는 유튜브 채널 ‘채정안TV’를 통해 공개된다. 일본 긴자에 위치한 폴라 플래그십 스토어를 방문해 폴라만의 스킨케어 리추얼을 체험하고, 신제품으로 소개된 ‘B.A 워시’를 경험한다. 또, 폴라가 운영 중인 에스테틱 서비스인 ‘리센스 케어’를 직접 느껴보는 체험도 담았다. 영상에서는 풍성한 거품 텍스처가 특징인 NEW B.A 워시를 중심으로 로션과 페이셜 밀크까지 이어지는 단계적 사용 과정이 자연스럽게 소개될 예정이다.

채정안은 “소량만으로도 탄력감 있는 거품이 빠르게 형성돼 세안 시간이 한층 만족스럽게 느껴졌다”며 “세안 후에도 피부가 건조하거나 당기는 느낌 없이 편안하고 촉촉하게 정돈되는 점이 인상적이었다”고 전했다. 또한 B.A 워시 사용 후 이어지는 스킨케어 루틴에 대해서도 언급하며 “피부 결이 부드럽게 정돈된 상태에서 로션과 페이셜 밀크가 더욱 자연스럽게 밀착, 흡수되는 느낌을 받았다”고 덧붙였다.

이처럼 클렌징에서 시작되는 스킨케어 경험이 이후 단계까지 유기적으로 이어지는 흐름을 직관적으로 전달하는 데 이번 콘텐츠의 초점을 맞췄다.

3월 31일까지 만나볼 수 있는 롯데백화점 본점 POLA 팝업

또한, 폴라는 디지털 콘텐츠 공개와 함께 고객이 브랜드를 직접 체험할 수 있는 팝업 이벤트도 마련했다. 오는 3월 27일부터 31일까지 롯데백화점 본점 지하 1층에서 진행되는 팝업에서는 누적 판매 700만 개 이상으로 안내된 폴라의 베스트셀러 B.A 워시는 물론, 재구매율이 높다고 소개된 로션, 페이셜 밀크 등 주요 제품을 체험할 수 있으며, 디지털 룰렛을 활용한 참여형 경품 이벤트와 다양한 샘플링 프로그램이 함께 운영된다.

이번 팝업은 폴라 B.A 라인만의 스킨케어 루틴을 감각적으로 경험할 수 있도록 구성된 체험형 공간으로, 브랜드가 제안하는 리추얼을 보다 직관적으로 전달하고 신규 고객과의 접점을 확대하는 데 목적을 두었다.

폴라 관계자는 “이번 콘텐츠와 팝업은 브랜드의 철학과 우수한 제품력을 보다 많은 고객이 직접 경험하고 실감할 수 있도록 설계된 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 접점을 통해 고객 접점을 확대해 나아갈 계획”이라고 전했다.

한편 폴라는 백년 피부 과학 연구를 기반으로 한 독자적인 기술력과 제품을 통해 글로벌 프레스티지 뷰티 시장에서 브랜드 가치를 지속적으로 확장하고 있다.

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