차준환 빠진 남자 피겨, 전원 세계선수권 프리 진출 좌절

차준환(서울시청)의 공백 속에 한국 피겨스케이팅 남자 싱글의 내년 세계선수권대회 출전권이 2장에서 1장으로 줄어들었다.

차영현과 김현겸(이상 고려대)이 모두 올해 세계선수권대회에서 프리스케이팅 진출에 실패했다.

차영현은 26일(현지 시간) 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.70점, 예술점수(PCS) 33.22점으로 70.92점을 받아 출전 선수 36명 중 27위에 머물렀다.

함께 출전한 김현겸은 TES 39.22점, PCS 31.49점으로 70.71점을 얻어 28위에 그쳤다.

이로써 차영현과 김현겸은 쇼트프로그램 상위 24명이 나서는 프리스케이팅 진출에 실패했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 피겨 남자 싱글 사상 최고 성적인 4위를 차지한 차준환은 부상으로 이번 대회를 기권했다. 이에 차영현이 대체 선수로 나섰다.

간판 스타의 부재 속에 차영현, 김현겸 모두 프리스케이팅 진출에 실패하면서 한국 피겨 남자 싱글의 차기 시즌 세계선수권 출전권은 2장에서 1장으로 감소했다.

세계선수권대회는 종목별 각국 선수 순위 합에 따라 다음 시즌 출전권을 배분한다. 2명이 출전할 경우 순위 합이 13 이하일 때는 3장, 28 이하일 때 2장, 28을 초과하면 1장이 주어진다.

'쿼드의 신' 일리야 말리닌(미국)이 111.29점의 개인 최고점을 작성하며 1위에 올랐다.

밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 유력한 금메달 후보로 꼽혔던 말리닌은 극심한 점프 난조 속에 시상대에서 서지 못했다.

그러나 세계선수권대회 쇼트프로그램에서 건재함을 과시했다.

2024년, 2025년 세계선수권대회에서 우승한 말리닌은 3연패를 노린다.

아담 샤오잉파(프랑스)가 101.85점으로 2위에 올랐고, 알렉산드르 셀레브코(에스토니아)가 96.49점으로 3위를 차지했다.

밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 금메달리스트인 미카일 샤이도로프(카자흐스탄)는 출전하지 않았다.

은메달을 딴 가기야마 유마(일본)는 93.80점으로 6위, 동메달리스트인 사토 순(일본)은 95.84점으로 4위에 자리했다.

남자 싱글 프리스케이팅은 28일 열린다.

<뉴시스>

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