GD, '한터뮤직어워즈2025' 대상 수상…트로피 인증 샷도 독보적

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 한터뮤직어워즈 2025에서 음원부문 대상을 수상했다. 한터뮤직어워즈

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 한터뮤직어워즈 2025에서 음원부문 대상을 수상하며 다시 한 번 글로벌 가수로서 영향력을 입증했다.

한터뮤직어워즈 측은 지난 26일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 지난 달 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된 '33주년 한터뮤직어워즈2025'에서 음원 부문 대상(Grand Prize Best Song)을 수상한 G-DRAGON(지드래곤)의 사진을 공개했다.

사진 속 지드래곤은 블랙 오버핏 자켓과 사각원형·금테 디자인의 선글라스로 깔끔한 착장을 선보였고, 여기에 자유분방하게 세운 헤어 스타일까지 더해져 독보적인 매력을 드러냈다.

'한터뮤직어워즈'는 음악 차트인 한터차트 운영사 '한터글로벌'이 직접 주최 및 주관하는 국내 대중 음악 시상식으로, 차트를 통해 집계된 음반 판매 데이터와 다양한 음악 관련 빅데이터 기반으로 수상자를 선정한다.

이처럼 글로벌 데이터 기반 시상식에서 G-DRAGON(지드래곤)의 음원 부문 대상 수상은 그의 음악이 꾸준히 대중의 많은 관심과 사랑을 받고 있다는 증거다.

지드래곤의 이같은 영향력은 음원 성적 지표에도 고스란히 드러난다. 지난해 빅뱅 멤버들과 협업해 발매한 'HOME SWEET HOME(feat. 태양, 대성)'은 써클차트 기준 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했고, 솔로곡 'TOO BAD(feat. Anderson .Paak)' 역시 멜론 기준 누적 스트리밍 1억 회를 달성했다.

또 최근 데뷔 이후 연 첫 단독 팬미팅은 단일 이벤트가 아닌 투어급 규모로 개최되며 많은 국내외 팬들의 참여를 이끌었다.

이같이 음악과 공연을 통해 글로벌 팬들과 오랜 시간 소통해온 지드래곤은 이번 '한터뮤직어워즈 2025' 수상까지 더해 K팝을 대표하는 아티스트로서 유의미한 족적을 남겼다.

한편, 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 완전체로 컴백할 것을 예고해 팬들의 기대감을 높이고 있다.

지드래곤은 최근 개최된 솔로 팬미팅에서 "올해 빅뱅이 20주년 컴백을 한다. 멤버이자 동시에 팬의 마음으로 저 또한 기대하고 있고, 멤버들 모두 같은 마음일 것"이라고 전한 바 있다.

YG엔터테인먼트 대표 양현석도 지난 3월 "올해 빅뱅 20주년을 맞아서 빅뱅 공연을 개최하기로 합의를 한 상태고, 글로벌 투어가 시작될 것을 선언한다"며 빅뱅의 컴백을 공식화했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지