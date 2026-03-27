전국 미세먼지 '나쁨'…낮부터 북서풍 타고 추가 유입

27일 낮부터 북서풍에 실려 미세먼지가 유입되겠다.



이날 전국적으로 대기 중 미세먼지가 '나쁨' 수준으로 많겠다.

미세먼지 농도가 '나쁨'을 보인 27일 서울 시내가 먼지에 덮여있다. 연합뉴스

오전과 밤 서울과 경기, 강원영서는 '매우 나쁨' 수준까지 미세먼지 농도가 치솟겠다.



대기 정체로 이미 미세먼지 농도가 높은 상황에서 낮부터 북서풍에 실려 국외 미세먼지가 추가로 유입될 전망이다.



아침엔 인천·경기서부와 강원동해안, 충남, 호남을 중심으로 안개도 끼었다.



바다의 경우 서해상과 동해중부해상에 비교적 찬 북풍 계열 바람이 따뜻한 바다 위를 지나면서 해무가 발생했다.



육지 안개는 기온이 오르며 오전 10시께 대부분 사라지겠지만, 일부 지역은 대기 중 먼지가 많아 낮에도 연무(먼지 안개)나 박무(옅은 안개)가 남아있겠다.



이날 오전 8시 주요 도시 기온은 서울 6.9도, 인천 6.8도, 대전 8.6도, 광주 9.3도, 대구 9.0도, 울산 13.2도, 부산 13.9도다.



낮 최고기온은 15∼25도일 것으로 예상된다.



낮과 밤 기온 차가 내륙을 중심으로 15∼20도나 날 것으로 보인다.



맑고 기온이 높은 날이 이어지며 대기도 계속 건조하겠다.



수도권과 강원내륙, 대전, 충북, 경북 곳곳에 건조주의보가 내려진 상태로 바람도 약간 세게 불면서 불이 나기 쉽겠으니 조심해야 한다.

<연합>

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