하지원, 동안 피부 비결은 “15년 동안 매일 레몬 마셨다”

하지원의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 하지원이 동안 비결로 레몬을 꼽았다.

26일 배우 하지원의 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에는 ‘지원이 집 오픈 설레는 첫 등교 준비…동안 유지&메이크업 비법부터 왓츠인마이백까지’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 하지원은 26학번 새내기로 첫 등교를 앞두고 꽃단장에 나섰다. 그는 “선배님들께 잘 보이고 싶다”며 설렘 가득한 모습을 보였다.

무엇보다 눈길을 끈 건 오랜 시간 유지해온 피부 관리 비결이었다. 하지원은 “15년째 하루도 거르지 않고 하고 있다”며 자신만의 루틴을 공개했다.

그는 냉장고에서 레몬큐브를 꺼내며 자신을 "레몬에 미친 사람"이라고 했다. 이어 컵에 레몬큐브와 레몬껍질 그리고 레몬액기스를 넣은 뒤 어머니가 준 자연살 꿀을 넣어 레몬꿀차를 만들었다.

하지원은 "이걸 꾸준히 마신 게 동안 피부 비결"이라고 말했다. 그러면서 "15년 째 하루도 거르지 않고 하고 있다"고 덧붙였다.

하지원은 또 다른 루틴 중 하나로 팩을 얘기했다. 그는 "약건성 피부라서 얼굴 전체에 스틱형 팩을 붙인다"고 했다.

하지원은 "이 방법도 10년 넘게 유지해온 습관"이라고 말했다. 하지원은 1978년생이다.

한편 하지원은 지난 1996년 KBS 드라마 '신세대 보고 - 어른들은 몰라요'를 통해 데뷔했다. 이후 영화 '색즉시공', '1번가의 기적', '해운대', SBS 드라마 '발리에서 생긴 일', '황진이', '시크릿 가든' 등 대한민국을 강타한 인기 작품들에 다수 출연하며 인기 배우로 자리 잡았다.

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