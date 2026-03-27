뉴욕증시, 트럼프와 구글이 뒤흔든 투심…급락 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락세로 마감했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 종전 협상에 나서도록 거듭 압박하는 한편 이란 석유 통제권도 고려한다는 소식에 투자심리가 얼어붙었다. 미국 지상군의 이란 투입이 임박했다는 우려도 비관론을 자극했다.

사진=로이터연합뉴스

기술 업종은 구글이 메모리 수요를 최대 6배까지 줄일 수 있는 획기적 기술의 가능성을 제시하면서 투매에 휩쓸렸다.



26일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 469.38포인트(1.01%) 떨어진 45,960.11에 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 114.74포인트(1.74%) 떨어진 6,477.16, 나스닥 종합지수는 521.74포인트(2.38%) 급락한 21,408.08에 장을 마쳤다.



트럼프는 이란에 대한 압박을 이어갔다. 이날 내각 회의에서 "이란은 합의를 구걸하고 있다"며 "우리가 적절한 합의를 할 수 있을지는 지켜볼 일"이라고 말했다.



트럼프는 "우리가 그것(합의)을 할 의지가 있는지도 모르겠고 할 수 있을지도 모르겠다"며 이란의 석유 통제권을 장악하는 것도 "선택지에 있다"고 말했다.



이란이 미국의 종전 제안을 두고 고자세로 검토하는 모습을 보이자 트럼프는 진지하게 임하는 게 좋을 것이라며 군사 공격이 뒤따를 수 있음을 시사했다. 이스라엘 언론은 트럼프가 대규모 지상군 투입으로 마음이 기울었다며 이란의 석유 수출 기지인 하르그 섬 장악이 목표로 보인다고 전했다.



트럼프가 이란을 거듭 압박하면서 종전 불확실성이 커졌고 이는 투매로 이어졌다. 아시아 장에서부터 하락하던 주가지수 선물은 정규장에서도 꾸준히 낙폭을 확대해나갔다.



울프리서치의 토빈 마커스 미국 정책 및 정치 부문 총괄은 "최근 시장 움직임은 이란이 거짓말하고 있을 가능성이 크다고 투자자들이 판단하고 있음을 시사한다"며 "우리는 확신할 수 없고 이런 모호함은 오래가기 어렵다"고 말했다.



다만 장 마감 후 트럼프가 또다시 이란 에너지 인프라에 대한 공격 유예 시한을 4월 6일까지 밝히자 주가지수 선물은 낙폭을 크게 줄이기도 했다. 트럼프가 뉴욕 증시 개장 전과 마감 후 시장에 영향을 줄 만한 발언을 내놓는 일이 잦아지고 있다.



한편으론 인공지능(AI) 및 반도체 업종이 크게 무너지는 날이었다. 필라델피아 반도체 지수는 4.79% 급락했다.



구글은 전날 발표한 논문에서 '터보 퀀트'라는 새로운 인공지능(AI) 압축 알고리즘을 소개했다. 터보 퀀트는 기억 데이터의 정확도는 그대로 유지하면서 크기를 6분의 1로 압축하는 기술이다. 거대언어모델(LLM)이 같은 성능을 구현하는 데 필요한 메모리 용량을 대폭 줄인다는 게 구글의 주장이다.



이 같은 소식에 칩 제조업체들은 대거 하락했다. 올해 메모리칩 품귀 현상으로 특히 주가가 급등했던 기업 위주로 강하게 투매가 나왔다.



마이크론테크놀러지와 AMD, 어플라이드머티어리얼즈는 8% 안팎으로 떨어졌다. TSMC도 6.22%, ASML은 4.62% 하락했다. 엔비디아도 4.16% 내려앉았다.



필리 지수엔 포함되지 않은 반도체 기업들도 마찬가지로 급락세를 탔다. 샌디스크는 11.02%, 웨스턴디지털은 7.70% 떨어졌다.



업종별로는 에너지가 1.57% 올랐고 유틸리티도 상승했다. 반면 통신서비스는 3.46% 급락했고 기술과 산업도 2%대 하락세였다.



시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 애플만 강보합으로 선방했고 나머지는 모두 하락했다.



메타는 자사 소셜미디어가 아동 관련 안정성을 해쳤다는 판결을 받으며 수억달러의 배상금이 부과된 후 주가가 8% 급락했다. 배상액 자체보다 광고 수익 구조의 변화가 불가피하다는 점이 악재로 작용했다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 기준금리가 12월까지 25bp 인상될 확률을 35.1%로 반영했다. 직전 거래일 마감 수치는 18.5%였다. 동결 확률은 53.8%까지 내려갔다.



시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 2.11포인트(8.33%) 오른 27.44를 가리켰다.

<연합>

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