168㎝ 52㎏ 한가인 "살 뺄 계절…1대1일 PT 그만뒀다"

배우 한가인이 최근 자율예약형 PT를 통해 키 168㎝에 몸무게 52㎏을 유지하고 있다고 했다.

한가인은 26일 자신의 유튜브 채널에서 다이어트 관련 얘기를 했다. 이 영상 제목은 '한가인이 168cm/52kg 유지하기 위해 실제로 매일 하는 12분 다이어트 루틴'이었다.

한가인은 "드디어 살을 뺄 계절이 왔다"며 운동 시범을 보였다.

그러면서 최근 1대1 PT를 그만뒀다고 했다.

한가인은 "PT의 가장 큰 문제점은 나는 시간이 있는데 선생님이랑 시간이 안 맞으면 운동을 못 가는 거다"고 말했다.

현재 한가인은 자율예약형 PT를 하고 있다고 했다.

그는 "협찬이 전혀 아니다. 매시간 타임마다 열리는 수업에 내가 원할 때 가서 참여한다"고 말했다.

한가인은 코치를 소개하며 "요즘 우리 남편보다 더 자주 본다"고 했다. 코치는 한가인 몸 상태에 대해 "평소 관리를 워낙 잘해서 체지방이 상당히 낮은 편"이라고 했다.

한가인은 직접 고강도 전신운동을 하며 "리얼타임으로 따라 하시면 좋을 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

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