MMG “약국 거점 AI 헬스케어 생태계 구축 본격화”

㈜메디칼매니지먼트그룹(MMG)은 한양대학교 산학협력단과 정신건강 특화 플랫폼(M-Track) 및 ‘멜로우마인드’ 앱에 대한 전용실시 계약을 완료하고, 한양디지털헬스케어센터와 함께 디지털 웰니스 정신건강 플랫폼 사업을 본격적으로 추진한다고 26일 밝혔다.

이번에 계약을 통해 확보한 정신건강 특화 플랫폼(M-Track)은 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 국가 연구개발 과제로 개발된 AI 기반 정신건강 데이터 플랫폼으로, 한양디지털헬스케어센터를 통해 서울시, 국방부, 소방청, 경찰청 등 공공기관 시범 서비스를 성공적으로 수행한 검증된 기술이다. 이 플랫폼의 사용자 서비스가 ‘멜로우마인드’로, 자가 진단 도구와 명상·마인드풀니스 콘텐츠를 통해 누구나 일상에서 정신건강을 스스로 관리할 수 있도록 돕는 디지털 웰니스 앱이다.

불안·스트레스 관리앱 ‘멜로우마인드’ 소개 그림.

MMG는 현재 한국당뇨협회와 함께 당뇨 관리 전문약국 사업을 준비하고 있으며, 이어서 디지털 웰니스 정신건강 관리 앱 ‘멜로우마인드(MellowMind)’를 공식 출시하고, 향후 고혈압 등 만성질환을 스스로 관리할 수 있는 웰니스 앱 서비스로 사업 영역을 단계적으로 확장해 나갈 계획이다.

MMG가 AI 인프라 확보에 적극적으로 나서는 이유는 AI 시대 건강관리의 허브로 약국을 설정했기 때문이다. 보건복지부의 정보 고속도로 사업으로 개인의 건강 기록 활용이 가능해졌고, 다양한 디지털 기기들이 활용되며 막대한 건강 정보가 수집되는 상황. 여기에 대규모 데이터를 처리할 수 있는 AI 모델이 적용되어 개개인의 대략적 건강 상태를 분석할 수 있는 기반은 이미 마련됐다.

이러한 상황에서 중요한 것은 AI가 도출한 건강 정보의 오류를 바로잡을 수 있는 전문 지식과 가까이서 고객의 건강을 밀착 관리할 수 있는 접근성. 약사와 약국은 이 두 가지 모두를 충족시키는 최적의 위치에 있다.

MMG 함태원 대표는 “MMG와 모기업 약업신문이 가지고 있는 방대한 헬스케어 콘텐츠와 약국 네트워크, AI 디지털 플랫폼을 결합해 약국을 AI 시대의 건강관리 거점으로 만드는 게 당사 주요 비전 중 하나”라며 “약국 거점의 AI 헬스케어 생태계를 완성하고 이를 기반으로 글로벌 디지털 웰니스 시장에도 도전할 것”이라고 설명했다.

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