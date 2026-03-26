“마스크 꼭 챙기세요”…수도권 미세먼지 ‘매우 나쁨’ [내일날씨]

금요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 기온이 24도까지 오르면서 완연한 봄 날씨를 보이겠다. 다만 전국적으로 미세먼지 농도가 높고 일교차도 크게 벌어져 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

서울 중구 서울로 7017에서 바라본 도심이 뿌옇게 흐려져 있다. 뉴시스

26일 기상청에 따르면, 27일 전국의 미세먼지 농도는 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 특히 수도권과 강원영서는 오전과 밤, 광주는 늦은 밤에 ‘매우 나쁨’ 수준까지 농도가 오를 것으로 예보됐다.

수도권과 강원영서, 세종, 충북의 일평균 초미세먼지 농도는 비상저감조치 발령 기준인 50㎍/㎥를 넘을 전망이다.

아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 15∼24도로 예보돼 평년보다 높겠다. 중부내륙과 남부지방을 중심으로 낮 기온이 20도 안팎까지 오르면서 내륙 지역의 낮과 밤 기온 차는 15~20도 안팎으로 크게 벌어지겠다.

중국 북부에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 맑은 날씨가 이어지고 일사가 강화되면서 낮 기온이 크게 오르겠다. 다만 오전까지 수도권은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받아 구름이 다소 끼겠다.

또 인천과 경기 서해안에는 늦은 새벽부터 아침 사이 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

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