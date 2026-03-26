제주 경찰 "초등생 유괴 미수 의심 사례, 유괴 시도 아냐"

제주에서 초등학생 유괴 시도가 의심된다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했지만, 유괴 시도가 아닌 것으로 확인됐다.



제주경찰청은 최근 제주에서 발생한 '초등학생 유괴미수 의심' 사례가 유괴 시도와는 관련이 없는 사안으로 조사됐다고 26일 밝혔다.

제주경찰청. 연합뉴스

앞서 제주도교육청은 지난 22일 오후 8시께 제주시 한 초등학교 인근 아파트 놀이터에서 놀고 있던 초등학생 4명에게 한 여성이 접근해 '머리가 아파서 잘 못 걷겠으니 집까지 데려다 달라'며 유인하는 사건이 발생해 경찰에 통보했다고 밝혔다.



학생 측 증언에 따르면 이 여성은 학생들이 거절하자 욕설하며 하얀색 차를 타고 사라졌다.



경찰 조사 결과, 이 여성은 해당 아파트에 거주하는 70대로 저녁 식사를 마치고 귀가하다 배탈 증세가 있어 넘어진 후 주변에 있던 학생들에게 도움을 청했던 것으로 확인됐다.



경찰은 이보다 앞서 지난 19일 저녁 제주시 또 다른 초등학교 인근 아파트 앞에서 유사한 사건이 발생했다는 신고에 대해서도 수사를 벌였지만, 현재까지 범죄 혐의점 등 특이점이 발견되지 않았다고 밝혔다.



한편 제주도교육청은 유괴 시도 의심 신고가 접수되자 학교 측은 즉시 자녀가 등하교할 때와 학원 수강 후 귀가할 때 각별히 관심을 가져달라고 당부하는 가정통신문을 발송했다고 전했다.



또 경찰에 수사를 요청하고, 학생들에게 관련 교육을 실시했다.



경찰은 신고가 접수된 학교 주변에 대한 순찰을 강화하고, 해당 학교에 안전지킴이 2명을 추가로 배치했다.

<연합>

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