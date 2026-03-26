'39도 고열에도 출근' 유치원 교사 사망…교육당국, 감사 착수

독감에 걸린 상태에서도 출근했던 경기 부천 한 유치원의 20대 교사가 숨진 사건과 관련해 교육 당국이 감사에 착수했다.



부천교육지원청은 해당 사립유치원을 대상으로 지난 25일부터 감사에 나섰다고 26일 밝혔다.

집회 나선 유족. 연합뉴스

교육 당국은 숨진 20대 교사 A씨의 사직서 작성 경위와 위조 여부 등을 확인하고 있는 것으로 알려졌다.



A씨 유족은 전날 부천교육지원청을 방문해 유치원 측이 제출한 딸의 사직서를 확인했다. A씨가 사망하기 나흘 전인 지난달 10일 자 사직서로, A씨의 서명이 있는 것으로 전해졌다.



이에 A씨 아버지는 "당시 딸은 중환자실에서 사경을 헤매고 있었다"며 "그런 상황에서 딸이 사직서를 제출했다는 것은 말이 안 된다"고 주장했다.



부천교육지원청 관계자는 "유족이 제기한 문제 등을 포함해 전반적인 경위를 확인하고 있다"면서도 "구체적인 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.



A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 상황에서 사흘간 출근했으며, 이후 발열과 구토 증상이 악화해 같은 달 30일 오후 조퇴했다. 독감 판정 이후 A씨는 체온이 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다.



A씨는 지난 1월 31일부터 병원 중환자실에서 치료를 받다가 지난달 14일 숨졌다.

<연합>

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