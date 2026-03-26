한국남동발전, 인공지능 점검 로봇 배치… 발전소 안전 사각지대 해소

한국남동발전이 와이어 이동형 인공지능(AI) 점검 로봇을 현장에 배치해 사람이 접근하기 힘든 발전소 안팎의 안전 사각지대를 완전히 없애기로 했다. 이는 국내 발전사 5개사 중 처음이다.

한국남동발전은 ‘AI 기반 발전설비 점검 로봇 시스템’을 구축하고 24시간 지능형 자동 점검 체계를 본격 가동했다고 26일 밝혔다.

인공지능 이동형 점검로봇. 한국남동발전 제공

이번 시스템은 단순한 기술 시연을 넘어 고위험·고장 빈도가 높은 지역에서 로봇이 실질적인 업무를 수행할 수 있음을 입증했다는 점에 의미가 깊다.

현재 이 시스템은 삼천포발전본부의 석탄이송설비에 우선 설치돼 운영 중이다.

와이어 위를 미끄러지듯 이동하는 점검 로봇과 특정 구역을 감시하는 고정형 로봇, 이들을 통합 관리하는 제어 시스템이 유기적으로 맞물려 돌아간다.

로봇 머리 역할을 하는 본체에는 소음과 열화상을 분석하는 AI 모델과 마이크 등이 탑재돼 현장의 미세한 징후까지 실시간으로 포착해 관제시스템으로 전송한다.

특히 이번 시스템의 핵심은 현장 특성을 반영한 ‘맞춤형 AI 학습 모델’에 있다.

주변에 열원이 많은 발전소의 특수성을 고려해 단순한 온도 상승을 넘어 비정상적인 발열 상황만을 똑똑하게 골라낼 수 있도록 설계됐다.

여기에 이동형과 고정형 로봇을 입체적으로 배치함으로써 기존에 사람이 직접 점검하기 어려웠던 구석구석까지 완벽하게 감시할 수 있는 환경을 구현해 냈다.

한국남동발전 관계자는 ”앞으로 로봇의 소형화와 경량화는 물론 현장의 누설 징후까지 찾아내는 AI 모델을 추가로 개발해 시스템을 더욱 고도화할 방침“이라며 ”석탄이송설비를 시작으로 보일러, 터빈 등 발전소 핵심 설비 전반으로 AI 기술 적용 범위를 넓혀 미래 에너지 시장에서의 핵심 경쟁력을 확보해 나가겠다“고 강조했다.

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