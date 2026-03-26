27일부터 유류세 인하폭 2배 확대… 휘발유 65원 ↓

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인한 고유가 충격을 완화하기 위해 정부가 유류세 인하폭을 5월 말까지 현행 대비 2배 이상 확대한다. 국제유가 오름세를 반영해 27일부터 2차 석유 최고가격이 유종별로 1차 대비 200원 넘게 상향 조정됐는데, 유류세를 추가로 낮춰 국민 부담을 최소화하겠다는 취지다.

26일 서울 서초구 만남의광장 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 비상경제점검회의 관련 관계부처 합동 브리핑을 열고 이런 내용의 ‘중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안’ 등을 발표했다. 정부는 우선 휘발유 유류세 인하폭을 7%에서 15%, 경유는 10%에서 25%로 5월31일까지 확대하기로 했다. 이에 따라 휘발유 유류세는 ℓ당 763원에서 698원으로 65원, 경유는 ℓ당 523원에서 436원으로 87원 각각 낮아진다. 이번 조치를 담은 개정안은 이달 31일 국무회의에 상정되지만 이달 27일부터 소급 적용한다.



석유 최고가격제는 도입된 지 2주 만인 27일 0시부터 최고 가격이 ℓ당 보통휘발유 1934원, 자동차용 경유 1923원, 등유 1530원으로 상향 설정됐다. 1차 최고가격은 ℓ당 보통휘발유 1724원, 자동차용 경유 1713원, 등유 1320원이었다. 2차 최고가격 대상 유종에는 ‘선박용 경유’가 추가됐다. 고유가로 인한 어민들의 경영부담을 고려한 조치다. 선박용 경유 등 면세로 공급되는 유류의 최고가격에는 제세금을 제외한 금액을 최고액으로 적용했다. 현재 50%인 화물·버스 대상 경유 유가연동보조금 지급 비율을 4월까지 70%로 한시 상향한다.



중동 의존도가 높은 품목은 집중 관리한다. 공급망 불안이 나타나고 있는 나프타에 대해선 생산 도입 물량 보고 의무화와 매점매석 금지, 수출 제한을 골자로 한 긴급 수급 조치가 시행된다. 요소·요소수의 경우 수급 안정을 위해 매점매석 금지 관련 고시가 적용된다.



돼지고기 등 23개 품목에 더해 시설농산물, 택배이용료, 외식서비스 등 20개를 특별관리품목으로 추가 지정해 집중 관리한다. 상반기 중앙공공요금은 동결한다. 영업용 화물차(심야)와 노선버스 고속도로(도로공사 관리) 통행료를 1개월 면제하는 등 취약계층 지원도 지속한다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 이날 청와대에서 제2차 비상경제점검회의를 열고 중동 상황 지속에 따른 비상대응 현황을 점검하며 국민들에게 전기 절약에 동참해 달라고 각별히 당부했다. 이 대통령은 모두발언에서 “전기 부분은 한전이 독점 공급하고 있고 반대로 얘기하면 정부가 100% 책임지고 있는 구조라 전기요금은 웬만하면 변경하지 않고 유지하려고 한다”면서도 “그런데 전기요금을 계속 이대로 유지할 경우 손실 폭, 적자 폭이 엄청나게 늘어날 수 있다”고 우려를 표했다. 이어 “한전 부채가 200조원이라고 하는데 그래서 쉽지 않은 상황이라 국민 여러분도 그 점을 고려해 특히 전기 사용 줄이기에 많이 참여해주길 부탁드린다”고 말했다.

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