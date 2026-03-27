현대차, 車 넘어 ‘기술 기업’ 전환 가속

“향후 10여년간 모빌리티 산업을 크게 바꿀 변화들이 산업 전반을 재편하고 있습니다. 현지 생산과 지역 맞춤형 제품 확대, 기술 기업으로의 전환을 올해 핵심 전략으로 추진할 것입니다.”



호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 26일 서울 서초구 본사에서 열린 현대차 제58기 주주총회에서 이같이 밝히며 올해 경영 방향과 핵심 전략을 소개했다. 무뇨스 사장은 “미국 내 하이브리드 차량 생산을 본격화하고 인도, 사우디아라비아, 베트남에 신규 생산 거점을 구축하겠다”며 “2030년까지 그룹 기준 글로벌 생산능력을 연간 120만대로 확대하겠다”고 말했다. 현대차는 중국에서 향후 5년간 20종의 신차를 출시하고, 북미 시장에선 2030년까지 총 36종의 신차를 내놓을 계획이다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장이 26일 서울 서초구 본사에서 열린 주주총회에서 인사말을 하고 있다. 현대차 제공

무뇨스 사장은 “현대차그룹은 소프트웨어와 로보틱스를 중심으로 미래 경쟁력을 강화하고 있다”며 “자동차 회사를 넘어 기술 기업으로의 전환을 가속화하겠다”고 강조했다. 현대차는 엔비디아와의 협업, 포티투닷과 모셔널 투자, 구글의 자율주행 관련 자회사인 웨이모와의 파트너십 강화를 추진 중이다.



올 초 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회인 CES 2026에서 성공적으로 데뷔한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’도 곧 현장에 투입할 계획이다. 무뇨스 사장은 “아틀라스 시연을 넘어 실제 생산 현장에 투입해 로봇 생산 체계를 구축할 것”이라며 “이를 통해 직원들의 업무를 지원하고 보완하겠다”고 했다. 그는 “2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축할 계획”이라며 “구글 딥마인드?엔비디아와 협력해 피지컬 AI 관련 기술 생태계를 확보하고, 단순히 차량을 생산하는 기업을 넘어 이를 생산하고 움직이게 하는 지능형 시스템을 만드는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.



현대차는 주총에서 집중투표제 의무화와 이사 충실의무 확대, 감사위원 분리 선출 확대, 전자주주총회 도입, 독립이사제 적용 등을 내용으로 하는 안건을 모두 의결했다. 하반기에 시행되는 개정 상법에 대응하기 위한 조치다.



이사 보수 한도를 올려주는 안건도 통과돼 지난해 237억원이었던 보수 한도가 284억원으로 늘어나게 됐다. 연간 주당 배당금은 전년보다 2000원 줄어든 1만원으로 확정했다. 무뇨스 사장과 이승조 재경본부장은 사내이사로, 최윤희 건국대 법학전문대학원 교수는 사외이사로 재선임됐다. 최영일 현대생기센터장을 사내이사로 신규 선임하는 안도 의결됐다.

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