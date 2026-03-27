[경제 단신] 정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 점검 외

정기선 HD현대 회장, 베트남 사업장 점검

정기선 HD현대 회장이 지난 24∼25일 베트남 현지 생산시설을 찾아 시설 관리 및 안전 관리 현황을 점검하고 직원들을 격려했다. 정 회장은 먼저 베트남 중남부 칸호아성 소재 HD현대베트남조선을 찾아 석유화학제품운반선(PC선) 건조 현장을 살펴봤다. 그는 공정 준수율과 작업 애로사항을 확인하고, 작업장 내 안전관리 강화를 주문했다. 25일에는 다낭 인근에 위치한 HD현대에코비나를 방문해(사진) 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 모듈 생산시설을 둘러보고 안전 위험 요소를 점검했다. 정 회장은 “현장에 대한 고마움을 잊지 않고 수시로 찾아 해결방안을 함께 모색할 것”이라고 말했다.

벚꽃 물결 ‘2026 스프링 인 잠실’ 진행

롯데물산이 잠실 석촌호수 벚꽃 개화 시즌을 맞아 27일부터 다음 달 12일까지 ‘2026 스프링 인 잠실’(사진)을 진행한다. 벚꽃 명소 석촌호수에 은은한 조명을 더하고, 롯데월드타워 야외 잔디광장에 봄꽃 정원을 조성했다. 올해는 조명 연출 구간을 지난해보다 두 배 늘리고, 오후 7~9시 매시 정각마다 ‘벚꽃 라이트쇼’를 처음 선보인다. 조명 밝기를 섬세하게 조절하는 ‘디밍(Dimming)’ 방식으로 마치 벚꽃 파도가 넘실대는 듯한 야경을 선사한다.

현대차·기아 ‘iF 디자인 어워드’ 32개 수상

현대차·기아는 독일 국제포럼디자인이 주관하는 ‘2026 iF 디자인 어워드’에서 금상을 포함해 총 32개의 상을 받았다고 26일 밝혔다. 올해 현대차·기아는 제품, 콘셉트, 브랜딩커뮤니케이션, 실내 건축, 사용자 인터페이스·경험 등 부문에서 금상 1개와 본상 31개를 받았다. 현대차·기아의 역대 최다 수상 실적이다. 목적기반모빌리티(PBV) ‘더 기아 PV5’(사진)는 제품 부문 최고상인 금상을 받았다. 금상은 1만여개 출품작 중 단 75개 디자인에만 주어진다. iF 디자인 어워드 측은 “PV5는 실용성 중심의 설계, 목적에 부합하는 구조, 인간 중심적 내부까지 디자인 언어가 일관되고 자신감이 넘친다”고 평가했다.

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