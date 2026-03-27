한화생명금융서비스, GA ‘게임 체인저’로

한화생명금융서비스가 출범 5년 만에 매출 규모를 7.4배로 키우며 성장세를 이어가고 있다. 2021년 4월 대형 보험사 최초로 ‘제판분리’를 단행한 이후 외형 확장과 수익성 개선을 동시에 달성했다는 분석이다.

사진=한화생명 제공

26일 한화생명금융서비스에 따르면 2025년 매출은 2조4397억원으로 출범 첫해인 2021년 3280억원 대비 급증했다. 당기순이익은 2024년 1525억원, 2025년 1158억원을 기록하며 2년 연속 1000억원대를 지켰다. 2023년 흑자 전환 이후 원수사인 한화생명의 보장성 보험 신계약이 큰 폭으로 늘어난 데다 생·손보 통합 컨설팅 체계가 안착한 결과로 풀이된다.



영업 네트워크도 확대됐다. 2025년 말 기준 자회사 법인보험대리점(GA)을 포함한 전체 설계사 규모는 3만5000명에 달한다. 2023년 피플라이프, 2025년 IFC그룹을 차례로 인수하며 판매망을 넓혔다. 이런 증가세가 이어지면 올해안에 설계사 규모는 4만명을 넘어설 전망이다.



내부통제를 통한 질적 성장도 나타났다. 출범 첫해 0.05%였던 불완전판매비율은 2025년 말 0.02%까지 낮아졌다. 상위 30개 GA 평균(0.077%)을 밑도는 수준이다. 제판분리 전 4221만원이었던 평균 연봉도 지난해 8440만원으로 두 배가량 올랐다. 연봉 1억원 이상을 받는 고소득 설계사 수는 2025년 5606명으로 집계됐다.



한화생명금융서비스는 올해 소비자 보호를 경영목표로 삼고 영업현장의 완전판매 프로세스를 고도화한다는 계획이다.

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