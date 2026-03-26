안중근 의사 순국 116주기…유묵 ‘빈이무첨 부이무교’ 공개 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’가 공개되고 있다. 국가보훈부는 이날 추모식을 마친 뒤 기념관 참배홀에서 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본을 공개하는 행사를 열었다. 유묵은 오는 4월 말까지 공개된다.

안중근 의사 순국 116주기인 26일 안 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교’(貧而無諂 富而無驕·가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다)’가 국민에 공개됐다.

국가보훈부는 일본 도쿄도 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵을 안중근의사기념관에 6개월간 대여했다고 전날 밝혔다. 안 의사가 논어 학이(學而)편 내용을 인용해서 쓴 유묵의 왼편 상단에는 일보의 문호 도쿠토미 로카가 1918년 남긴 논평이 있다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 참석자들이 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’를 촬영하고 있다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 참석자들이 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’를 촬영하고 있다.

권오을 국가보훈부 장관이 26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 추모사를 하고 있다. 국가보훈부는 이날 추모식을 마친 뒤 기념관 참배홀에서 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본을 공개하는 행사를 열었다. 유묵은 오는 4월 말까지 공개된다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 추모공연이 진행되고 있다. 국가보훈부는 이날 추모식을 마친 뒤 기념관 참배홀에서 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본을 공개하는 행사를 열었다. 유묵은 오는 4월 말까지 공개된다.

김황식 안중근의사숭모회 이사장 등이 26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 헌화를 하고 있다. 국가보훈부는 이날 추모식을 마친 뒤 기념관 참배홀에서 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’ 진본을 공개하는 행사를 열었다. 유묵은 오는 4월 말까지 공개된다.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 안의생 안중근의사 조카, 박찬대 더불어민주당 의원, 권오을 국가보훈부 장관, 김황식 이사장, 유영렬 기념관장, 안기하 안중근 재종손자.

26일 서울 중구 안중근의사기념관 강당에서 열린 ‘안중근의사 순국 116주기 추모식’에서 참석자들이 안중근 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교(貧而無諂 富而無驕)’를 촬영하고 있다.

이 유묵은 2009년 국내에 특별전으로 공개된 바 있다. 이번에는 다음 달 말까지 전시될 예정이다. 이날 안중근 의사 순국 116주기 추모식을 마치고 권오을 국가보훈부 장관과 김황식 안중근의사숭모회 이사장 등 내빈이 모인 가운데 유묵 공개 행사가 진행됐다.

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