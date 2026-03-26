한국의 관문… 인천국제공항 봄맞이 대청소 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다.

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다.

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다. /2026.03.26 인천공항=이제원 선임기자

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다. /2026.03.26 인천공항=이제원 선임기자

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다. 인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다. /2026.03.26 인천공항=이제원 선임기자

26일 인천국제공항 제1 여객터미널에서 인천국제공항공사 작업자들이 봄맞이 대청소를 하고 있다.

인천국제공항공사는 봄을 맞아 4월 10일까지 여객터미널과 접근도로 등 공항 주요 시설에 대한 환경정비를 진행한다. 이번 정비에는 제1·2여객터미널과 부대건물, 공항 접근도로, 실내외 조경시설, 셔틀트레인, 수하물시설, 냉난방 및 전력운영시설 등 공항 전반에 걸쳐 점검과 청소가 이뤄진다.

특히 공항 이용객들이 직접 체감할 수 있는 휴게공간, 화장실, 안내시설 등 편의시설도 꼼꼼히 점검하고 청결 상태를 개선해 안전하고 쾌적한 이용 환경을 제공할 예정이다.

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