진옥동 신한금융 회장 3년 연임 확정…이사회 의장은 곽수근 이사

신한금융지주 진옥동 회장이 26일 서울 중구 본사에서 열린 제25기 정기 주주총회에서 연임을 확정했다. 함께 열린 임시 이사회에서는 곽수근 사외이사를 1년 임기의 이사회 의장으로 선임했다.

진옥동 신한금융 회장.

진 회장은 이날 주총에서 찬성률 87.99%로 연임에 성공했다. 앞서 지난해 12월 신한금융 회장후보추천위원회(위원장 곽수근)는 진 회장을 임기 3년의 차기 대표이사 회장 후보로 추천했다.

이날 주총에서 진 회장은 인사말을 통해 “주주 여러분의 성원 속에 지난해 역대 최대 성과를 달성했고, 국내 금융회사 최초로 해외 연간 세전이익이 1조원을 돌파하는 등 글로벌 금융그룹의 위상을 한 단계 더 끌어 올렸다”고 밝혔다. 이어 “기업가치 제고 계획을 차질 없이 이행, 주주환원율 50%라는 목표를 조기에 달성할 수 있었다”고 말했다.

올해 주요 계획으로는 생산적 금융 추진과 인공지능·디지털전환(AX·DX) 가속화를 꼽았다. 진 회장은 “지난해 10월 지주회사 내에 AX·DX 부문을 신설했다”며 “이를 토대로 발행·보관·유통을 아우르는 디지털 자산 생태계를 선도해가겠다”고 말했다. 자산관리(WM)·시니어·글로벌 등 핵심 전장에 그룹 역량을 더 집중하고 내부통제와 금융소비자보호에도 힘쓰겠다고 밝혔다.

곽수근 신한금융 이사회 의장

이날 주총에서는 신임 사외이사로 박종복 전 SC제일은행장, 임승연 국민대 교수 겸 경영대학장을 선임했다. 이달 임기가 만료되는 곽 신임 의장과 김조설(오사카상업대학교 경제학부 교수), 배훈(변호사법인 오르비스 변호사), 송성주(고려대 통계학과 교수), 최영권(전 우리자산운용 대표) 등 5명의 사외이사는 재선임됐다.

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