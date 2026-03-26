김포시, 신곡수중보∼일산대교 한강 철책 없앤다… 시민 접근성 확대

한강 철책은 1972년 설치돼 수도권 안보를 위한 군사시설로 기능했다. 동시에 시민들의 접근을 제한하는 대표적인 물리적 장벽으로 남아 있었다. 이곳의 한강 둔치가 54년만에 시민 품으로 돌아오게 됐다.

김포시는 26일 육군 제2291부대와 신곡수중보∼일산대교 남단 한강변 경계철책 철거 구간의 수정 합의각서를 맺었다고 밝혔다. 지난해 10월 백마도 개방 및 철책 철거 합의각서 체결에 이어 범위를 더 넓힌 성과로 평가된다.

수도권 도시 중 유일하게 한강변 고수부지가 원천 차단된 지역에서 이제 이곳을 활용, 한강 배후도시로 본격 나아갈 수 있는 토대를 구축했다. 김포의 수변 자원을 시민 중심으로 되살리는 중요한 전환점이 마련됐다는 점에서 의미가 크다.

이번 결실은 2008년 첫 합의 이후 20여 년간 풀리지 않았던 숙원을 해소한 것이다. 대상 구간이 주변 대규모 주거단지와 인접해 시민들의 이용 수요가 높을 전망이다. 시는 시민들이 안전히 즐길 수 있는 현장 여건을 단계적으로 갖춰 2027년 상반기를 개방 목표로 잡았다.

앞서 시에서 지원하고자 한 경계 장비가 군이 요구한 성능을 충족치 못해 사업이 중단되는 등 우여곡절도 있었다. 시는 한강하천기본계획상 지구지정 변경 등 관련 행정절차에도 대응해 향후 친수공간 조성의 제도적인 기반을 확보한다는 전략이다.

김병수 김포시장은 “2008년 최초 합의 뒤 20년 가까이 멈춰있던 한강 철책 철거가 드디어 다시 움직이기 시작했다”며 “오랜 시간 안타깝게 표류한 만큼 하루빨리 시민의 일상으로 돌려드리는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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