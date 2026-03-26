어민들의 지혜 담긴 ‘물때’ 국가유산 지정

예부터 바닷가 사람들이 밀물과 썰물이 들어오고 나가는 흐름을 읽어내던 지식이 국가유산이 됐다.



국가유산청은 26일 ‘물때’를 국가무형유산 신규 종목으로 지정한다고 밝혔다.

선재도 어민이 물때를 파악하기 위해 그린 물때표. 국가유산청 제공

물때는 지구와 달의 운동에 따라 발생하는 조석간만의 주기를 바탕으로 조류의 흐름을 읽고 이를 일정한 체계로 정리한 전통 지식이다. 어민들은 이를 통해 바다의 변화를 예측하고 어업과 일상생활에 활용해 왔다.



물때의 체계 중 하루 단위인 밀물·썰물에 대한 지식은 ‘고려사’에서부터 등장하고, ‘태종실록’의 ‘육수’(六水)와 ‘십수’(十水)의 표기를 통해 조선 초기부터 조류의 흐름을 독자적인 역법으로 체계화했음을 알 수 있다. 조선 후기에는 물때를 15일 단위의 순환형 조석표로 기록했으며 ‘여암전서’ ‘연경재전집’ 등의 문헌을 통해서도 확인할 수 있다. 이러한 물때표기는 현재 민간지식으로 전승되는 물때체계와 매우 유사하다는 점에서 역사적 가치가 크다.



물때 지식은 단순한 자연 관찰을 넘어 어촌 공동체의 삶을 지탱해 온 기반이기도 하다. 어업은 물론 염전 운영, 간척, 갯벌을 이용한 이동로인 ‘노두’ 이용, 항해의 안전과 풍어를 기원하는 ‘뱃고사’ 등 해안 지역의 다양한 생활문화가 물때를 중심으로 형성됐다. 또한 물때를 세는 방식 역시 지역마다 차이를 보인다. ‘한물·두물’과 같은 표현을 기본으로 하되, 일부 지역에서는 ‘수사+물·마·매·무새’ 등 다양한 형태로 변주되며 지역적 특성을 반영한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지