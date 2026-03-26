치솟는 항공권 가격…"아시아-유럽 노선 최대 560% 급등"

이란 전쟁으로 고유가가 계속되면서 이번 달 아시아와 유럽 사이 항공편의 가격이 최대 560% 치솟은 것으로 나타났다.



블룸버그 통신은 26일 "에너지 공급망 혼란의 여파가 이어지면서 이번 티켓값 폭등은 이번 여름과 가을까지 이어질 전망"이라며 이처럼 보도했다.

이란 전쟁으로 고유가가 계속되면서 3월 아시아와 유럽 사이 항공편의 가격이 최대 560% 치솟은 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

블룸버그는 리서치 업체 '올튼 에이비에이션 컨설턴시'의 데이터를 인용해 이번 달 23일 기준 홍콩에서 영국 런던으로 가는 항공편의 평균가가 3천318달러(약 498만원)에 달해 지난달보다 560% 뛰었다고 전했다.



태국 방콕에서 독일 프랑크푸르트로 가는 노선도 평균가가 2천870달러(약 430만원)로 전달 대비 505% 오른 것으로 나타났다.



호주 시드니발 런던행 '캥거루 노선'도 같은 기간 가격이 429% 치솟았다.



올해 6월 항공편도 가격 고공행진이 여전했다.



아시아·태평양에서 유럽으로 가는 인기 노선 7곳의 요금은 작년 6월과 비교해 평균 70% 오른 것으로 집계됐다.



이중 시드니에서 런던으로 가는 6월 티켓의 평균가는 1천500달러(약 225만원)로 작년의 갑절에 해당하는 수준이었다.



유럽에서 아시아로 가는 6월 항공편도 1년 새 최대 79% 가격이 올랐고, 이 중에는 가격이 세배 넘게 뛴 사례도 있었다고 블룸버그는 전했다.



아시아와 유럽 사이 항공편은 최장 10월까지는 전년 대비 가격이 30% 이상 높은 상태가 계속될 것으로 올튼 에이비에이션은 예측했다.



항공은 연료가 운영 비용에서 차지하는 비중이 3분의 1에 달해 유가 변동에 매우 민감한 업종 중 하나다. 에어프랑스-KLM, 캐세이퍼시픽, 에어뉴질랜드 등 항공사들은 이번 달 대거 운임에 추가하는 유류할증료(FSC)를 인상했다.



올튼 에비에이션의 브라이언 테리 국장은 블룸버그와의 인터뷰에서 "이란 전쟁이 조기에 종식되어도 항공유 공급망에 가격 하락분이 반영되기까지 최장 3개월이 걸린다"며 "우회 항로 이용에 따른 비행시간 증가, 공급석 부족, 고유가 기조가 맞물리면서 상당 기간 가격 상승 압력이 계속될 것"이라고 설명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지