메모리값에 무너진 PC 시장…올해 '마이너스 성장' 전망

메모리 가격 상승 부담이 이어지면서 올해 글로벌 PC 시장이 역성장할 것이라는 전망이 나왔다.



시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 전 세계 PC 출하량이 전년 대비 약 5% 감소한 2억6천200만 대를 기록할 것으로 26일 전망했다.

한국에서 생산된 HBM4 메모리 반도체 모습. 로이터연합뉴스

메모리 가격 상승이 완제품 가격 인상으로 이어지며 소비자 수요를 위축시키는 것이 주요 요인으로 지목된다.



주요 제조사들도 일제히 출하량 감소 압박에 직면할 전망이다.



레노버, HP, 델 등 상위 업체는 약 5% 수준의 감소가 예상된다. 이 가운데 델은 기업용·프리미엄 비중이 높아 가격 민감도가 상대적으로 낮아 감소 폭이 가장 완만할 것으로 관측된다.



반면 에이수스와 에이서 등은 저가 시장 의존도가 높아 비용 부담이 커지며 더 큰 폭의 감소가 예상된다.



애플은 예외적 흐름을 보일 가능성이 있다. 엔트리 노트북 '맥북 네오'를 앞세워 교육·보급형 수요를 흡수하고, 하반기 OLED 노트북 출시로 프리미엄 라인업도 강화할 것으로 예상된다.



다만 PC 시장의 기초 수요는 견조하다는 평가다. 현재 설치된 PC의 약 40%가 여전히 윈도우 10 이하 버전을 사용 중인 것으로 추정되며, 윈도우 11 전환이 교체 수요를 이끌기 때문이다.



이는 스마트폰 등 다른 소비자 기기 대비 PC 시장의 회복력을 높이는 요인으로 꼽힌다고 카운터포인트리서치는 분석했다.



또한 퀄컴 2세대 칩셋 출시와 인텔 및 AMD의 AI PC용 CPU 확대에 따라 AI PC 수요는 지속적으로 성장할 것으로 보인다.

<연합>

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